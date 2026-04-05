Transavia prevé duplicar los viajeros de negocios hasta un 20 % con el impulso de Amadeus

La aerolínea de bajo coste Transavia, integrada en el grupo Air France-KLM, espera duplicar su cuota de viajeros de negocios, pasando del 10 % actual al 20 % del total de clientes, gracias a la reciente ampliación de su acuerdo de distribución con Amadeus, según su director digital, de distribución y ventas, Bruno Fischer.

El acuerdo ampliado supone "un paso clave" para reforzar la presencia de la aerolínea en el segmento corporativo, considerado estratégico tanto en sus rutas nacionales en Francia como en mercados internacionales, especialmente España, donde Amadeus tiene "una fuerte presencia", ha señalado Fischer en una entrevista concedida a EFE.

La alianza permite a Transavia ofrecer nuevos productos, más tarifas -entre ellas una nueva opción inteligente que antes no estaba disponible-, y funcionalidades avanzadas a los usuarios de Amadeus en España, ha explicado.

La aerolínea ha adaptado su estructura tarifaria, destacando la tarifa Max, que ofrece mayor flexibilidad y permite cambios de vuelo incluso el mismo día de salida, y se ha integrado en el programa de fidelización Flying Blue de su matriz, gracias al cual los pasajeros pueden acumular millas por cada billete comprado, incentivos esenciales para viajeros frecuentes y corporativos.

Estos avances facilitarán el acceso a una clientela corporativa que es de alta rentabilidad y que habitualmente gestiona sus viajes a través de agencias, además de permitir a la aerolínea mejorar su visibilidad en mercados como el español.

En este sentido, el responsable de gestión de cuentas comerciales EMEA de Amadeus, Giovanni Simone, ha dicho a EFE que van a hacer iniciativas conjuntas para que las agencias estén informadas y sepan que pueden tener ahora disponible todo el contenido de Transavia.

En su opinión, con el nuevo acuerdo, ganan todas las partes: Transavia porque le permite vender sus productos y tarifas a una nueva clientela que antes no era accesible y las agencias de viajes, al disponer de más contenido que ofrecer a sus clientes y fidelizarlos aún más.

"Y, obviamente, Amadeus por darle más oportunidades de negocio basadas en su tecnología", dado que seguirá trabajando con Transavia en el desarrollo de soluciones como el 'light ticketing', que ampliará las capacidades de venta indirecta de la aerolínea y mejorará la experiencia de reserva, ha apuntado.

Esta solución permite vender un billete aéreo de una aerolínea de bajo costo utilizando el mismo proceso y flujo de información que con una compañía aérea convencional.

Respaldo al plan de expansión de Transavia

El acuerdo supone también un respaldo a los planes de crecimiento de Transavia, que está reforzando su presencia en el aeropuerto de París Orly, donde va asumiendo gradualmente los 'slots' liberados por Air France, lo que le permite expandir su red y aumentar su capacidad en los mercados de alta demanda.

Recientemente, se ha hecho cargo de la operación de nuevas rutas domésticas en Francia que cuentan con una importante demanda del segmento corporativo como Orly-Toulouse, Orly-Niza y Orly-Marsella, anteriormente operadas por Air France, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento.

Fuera de Francia, las conexiones Orly-Madrid y Orly-Barcelona se posicionan como ejes estratégicos, con horarios optimizados para facilitar desplazamientos profesionales.

Ambas rutas contarán este verano con cinco frecuencias diarias, lo que permite a los pasajeros realizar viajes de ida y vuelta en el mismo día, una condición especialmente valorada por los viajeros de negocios.

Antes, había menos vuelos, pero "ahora ofrecemos un producto y un horario que se ajustan perfectamente a las expectativas de los clientes de negocios", segmento que Fischer espera que tenga un crecimiento equilibrado entre los mercados francés y español.

Impacto del contexto internacional

La expansión de Transavia se produce en un contexto marcado por el aumento del precio del combustible debido al conflicto en Oriente Medio que ha llevado a la aerolínea a ajustar su operativa, con la cancelación de rutas como Tel Aviv, Beirut o Arabia Saudí, y las tarifas, con una subida media de 10 euros por trayecto de ida y vuelta.

A pesar de estos desafíos, la compañía mantiene una visión optimista sobre su evolución. La demanda se mantiene estable, tanto en España como en el conjunto de su red, y las perspectivas de crecimiento no se han visto comprometidas.

"Seguimos siendo una empresa ágil y estamos intentando adaptar nuestros recursos a la demanda", ha asegurado Fischer, para detallar que la compañía redistribuirá este verano la capacidad liberada en la zona de conflicto a otras rutas.

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Los aviones que no se utilicen, se emplearán para fortalecer los mercados con buen rendimiento, en particular España, que podría contar así con aún mayor capacidad que el millón de asientos adicionales previstos para esta temporada estival frente a la anterior.