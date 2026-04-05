Matías Carnero (UGT) optará en 2027 a su último mandato al frente del comité de Seat

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, liderará de nuevo la candidatura de UGT en las próximas elecciones sindicales en Seat, previstas para 2027, pero avanza que serán "las últimas" a las que se presentará.

En declaraciones a EFE, Carnero (Barcelona, 1968), que también es presidente de la UGT catalana, ha explicado que ya trabaja "en la renovación de los órganos de dirección de la UGT" en Seat, aunque no avanza nombres sobre las personas que pueden comandar esta sección sindical en un futuro.

Carnero, que entró en la compañía en 1987, es presidente del comité de empresa de Seat desde el año 2001, por lo que a partir de 2027, si revalida de nuevo la mayoría absoluta que tiene la UGT en Seat, afrontará su "séptimo mandato" al frente del comité. "Serán mis últimas elecciones", comenta Carnero, que añade que "por edad" ya aspira luego a jubilarse.

Carnero asegura que se propone blindar tanto ahora como de cara al futuro el sistema de "cogestión" que existe en Seat, en el cual los sindicatos "son parte" de la toma de "decisiones importantes" en la empresa.

La importancia del nuevo convenio

Más allá de las elecciones, Carnero subraya que lo más importante ahora es la negociación del próximo convenio colectivo, ya que el actual vence a finales de este año. Seat está pendiente de que Volkswagen le asigne una segunda plataforma eléctrica para la planta de Martorell (Barcelona).

El calendario previsto en un principio para esta decisión se ha retrasado, y Carnero estima que puede demorarse hasta finales de 2027 o 2028. En esta línea, subraya que el nuevo convenio debería "amarrar" de alguna forma esa segunda plataforma eléctrica -la llamada SSP- para la planta de Martorell, pero que la demora en la toma de decisiones sobre esa plataforma supone "un hándicap".

"Si no sabes si vas a tener una mesa industrial, un convenio largo, a cinco años, a lo mejor no tiene mucho sentido, sino uno corto, a uno o dos años, hasta saber a qué nos estamos enfrentando", añade. "Pido al resto de organizaciones (sindicales) que de cara al próximo convenio seamos sensatos, que no vayamos con falsas esperanzas pero tampoco con miedos y temores", asegura Carnero.

Y es que Seat afronta actualmente un contexto de clara contención de costes, aunque la compañía ha garantizado que no habrá despidos en los próximos años en España a pesar de que Volkswagen recortará unos 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania.

Asimismo, otro reto del próximo convenio es mantener el plan de salidas voluntarias que se pactó en el actual convenio, el que está en vigor hasta finales de 2026, que beneficia a trabajadores que tengan a partir de 61 años, una medida que ha permitido reducir la plantilla en los últimos años.

Reclama que entren en plantilla unas 650 personas de ETT

Con todo, Carnero explica que desde hace tiempo el comité de empresa denuncia una falta de personal estructural de unas 650 personas en tareas de producción que se están cubriendo gracias a personal de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Por ello, los sindicatos reclaman que estos trabajadores entren en plantilla.

Carnero asegura que la empresa también asume que existe falta de personal estructural, pero rebaja esa cifra de puestos. "Tenemos que aumentar plantilla este año sí o sí", asegura Carnero, que urge a regularizar la situación de personas que trabajan para Seat desde hace años pero que no están aún en plantilla.

Primer español en el consejo de supervisión de VW

Carnero se convirtió en abril de 2021 en el primer español en formar parte del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen, el órgano encargado de supervisar la orientación estratégica y las inversiones de la compañía. El sindicalista, propuesto para este cargo por el sindicato alemán IG Metall, tiene mandato hasta el año 2027, y hace un balance satisfactorio de estos años en ese organismo.

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"Estar en el consejo de supervisión te da una visión global a nivel mundial del resto de marcas. Tienes una visión estratégica desde el punto de vista de producto, de finanzas, de desarrollo técnico o de compras", entre otros aspectos, resalta Carnero. También subraya que este organismo vela tanto por los intereses de los accionistas de Volkswagen como de los trabajadores.