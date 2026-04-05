Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya mañana, Lunes Santo

Este 2026, las vacaciones de primavera se han adelantado unas semanas, con lo que la Semana Santa ha empezado a finales de marzo.

Las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar. Así, el domingo posterior a la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte es el Domingo de Pascua (también llamado de Gloria o de Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Este año, Jueves y Viernes Santo son el 2 y 3 de abril; y el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua los días 5 y 6 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas.

Calendario comercial

Cada comunidad autónoma tiene su calendario comercial. También sus municipios, como Barcelona, deciden algunos de sus festivos.

En Catalunya, el Lunes Santo, que este año se celebra el día 3 de abril, figura como festivo, por lo que la mayoría de supermercados mantendrán las persianas bajadas.

Sin embargo, cada vez hay más cadenas de supermercados que abren todas sus tiendas en domingos y festivos -algunas, con horario reducido- o algunas tiendas situadas en localidades turísticas.

Bon Preu / Esclat

Los supermercados del Grupo Bonpreu (Bonpreu y Esclat) estarán cerrados, como también lo estarán las tiendas de las gasolineras Esclat Oil, que pertenecen al mismo grupo comercial. Sin embargo, las gasolineras estarán abiertas en su horario habitual, es decir, las 24 horas. Pero por si acaso, consulta toda la información de tu tienda o gasolinera habitual en su web.

Carrefour

Los supermercados de la empresa francesa permanecerán cerrados. Eso sí, las gasolineras estarán abiertas las 24 horas y algunas tiendas de CarrefourExpress también abrirán sus puertas, la mayoría con un horario especial. Se recomienda comprobar en la página web las tiendas que estarán abiertas y su horario, que puede variar según el tipo de establecimiento (Carrefour, Market, Express, 24 horas, Bio. Viajes).

Consum

Los supermercados valencianos Consum cerrarán la mayoría de sus establecimientos. Sin embargo, sí abrirán en horario especial (de 9h a 14h:30h) ocho tiendas ubicadas en zonas de costa, en ubicaciones consideradas de afluencia turística. Abrirán tres Consum en Barcelona: dos en Pineda de Mar -en la calle Jaume Balmes y en la calle Garbí- y Sitges -calle Lluís Companys; tres en Girona: dos en Lloret de Mar -Av. Via de Blanes y Av. De la Vila de Blanes- y Calonge i Sant Antoni Fragata -calle Bergantí-; y dos en Tarragona: L'Hospitalet de l'Infant -calle El Priorat- y Mont-Roig Del Camp -calle Bolívia, Miami Platja). Puedes consultar si tu tienda habitual está abierta en su web.

Lidl

La cadena alemana mantendrá cerrados todos sus establecimientos. En su página web podrás comprobar el horario de sus centros.

Aldi

Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi también mantendrán cerrados sus supermercados. Sin embargo, en esta ocasión sí lo hacen con excepciones y los súpers de localidades turísticas, como Lloret o Calafell, sí abrirán en su horario habitual. Consulta si tu tienda es una de ellas en su web.

Dia

Muchos de los supermercados estarán abiertos en su horario habitual, sobre todo en Barcelona y en localidades turísticas. Sin embargo, es posible que algunas cierren o abran con un horario especial de festivos. Es recomendable consultar la tienda específica en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada durante los festivos y domingos en línea con su política. Este Viernes Santo no será una excepción y mantendrá sus tiendas cerradas, salvo en localidades turísticas, donde abrirán de 9 a 15 horas. Consulta su horario en la página web.

El Corte Inglés

Los centros comerciales de El Corte Inglés estarán cerrados, de la misma manera que sus supermercados. Pero puedes consultar el horario de sus centros en Barcelona capital -plaza de Catalunya, el situado en la Avinguda Diagonal y el que está en Can Dragó- y el que tiene en Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona) y en Girona.

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Alcampo

Alcampo abrirá la mayoría de sus centros porque, además, muchos de ellos abren los domingos y festivos. Sin embargo, conviene consultar en su página web el calendario y los horarios de la tienda que planees visitar.