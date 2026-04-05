El ICGC alcanza los 110.000 documentos digitalizados de su Cartoteca Digital

El Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya (ICGC), ente adscrito al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha alcanzado el objetivo de los 110.000 documentos digitalizados y de acceso abierto a toda la ciudadanía a su Cartoteca Digital y los 1,3 millones de documentos en la Fototeca Digital.

El uso de estas herramientas permite redescubrir la historia de los municipios de Catalunya a través de una perspectiva visual y cartográfica "única" tanto al ciudadano interesado como a estudiantes, profesionales, investigadores o técnicos públicos, informa la conselleria en un comunicado este domingo.

Este proceso de expansión permite que cualquier persona pueda visualizar y descargar gratuitamente y en alta resolución parte del patrimonio cartográfico y geográfico catalán y mundial.

Nuevos fondos documentales y colecciones

En el marco de su trabajo de actualización constante, la Cartoteca ha ido incorporando fondos documentales y colecciones singulares, entre los que destacan el Fondo Jordi Corominas, que suma el legado de diapositivas sobre deslizamientos de este geólogo pionero, esencial para la gestión de los movimientos del terreno.

También se suman la colección de globos terráqueos y celestes --cuya digitalización de modelos originales y facsímiles muestran la evolución de la representación de la Tierra y otros cuerpos celestes-- y documentos de arquitectura y urbanismo, una selección de planos y dibujos originales en el marco de la celebración de Barcelona como capital mundial de arquitectura.

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Por su parte, la Fototeca Digital ha llegado ya a los 1.300.000 documentos de fotografía aérea vertical disponible en el visor web, una herramienta que permite consultar online fotogramas desde 1944 hasta la actualidad, ofreciendo una visión sin precedentes de la transformación urbanística y medioambiental de Catalunya.