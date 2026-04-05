Pensiones
¿Quieres cobrar una pensión de la Seguridad Social? El Gobierno ha hecho un cambio que afecta a las cuantías de los futuros pensionistas
La Administración ha modificado los coeficientes reductores de estos subsidios
La Seguridad Social corrige el recorte de los coeficientes reductores para cobrar la pensión máxima
Miles de trabajadores dejarán de perder miles de euros en su pensión después de este nuevo ajuste. La Seguridad Social ha actualizado los coeficientes reductores que afectan a los empleados actuales que desean retirarse anticipadamente.
La Seguridad Social ha dado marcha atrás a un ajuste que estaba reduciendo de forma inesperada la pensión de algunos jubilados anticipados desde comienzos de 2026. La medida había encendido las alarmas entre trabajadores con carreras largas y sueldos elevados, que veían cómo su prestación se recortaba más de lo previsto.
El cambio ha sido corregido tras las quejas de sindicatos. El Gobierno ha confirmado que se volverá al criterio pactado en la reforma anterior. Esto implica que los afectados recuperarán las cantidades perdidas, en algunos casos con devoluciones que podrían alcanzar varios cientos de euros mensuales.
¿Qué son los coeficientes reductores y por qué generan polémica?
Los coeficientes reductores son los porcentajes que se aplican a la pensión cuando un trabajador decide jubilarse antes de la edad legal. Funcionan como una penalización por adelantar el retiro, reduciendo la cuantía final que se cobra cada mes.
Tras la reforma impulsada por el Ministerio de la Seguridad Social, estos recortes pasaron a aplicarse directamente sobre la pensión máxima, lo que supuso un cambio importante para quienes cotizaban por bases altas.
La Seguridad Social vuelve a los coeficientes anteriores
Antes de esa reforma, muchos trabajadores con sueldos elevados apenas notaban el recorte, ya que, pese a la reducción, seguían alcanzando el límite máximo de pensión. Sin embargo, con el nuevo sistema, la penalización sí se hacía efectiva, reduciendo de forma real lo que iban a percibir.
El problema sale a raíz de que la Seguridad Social empezó a aplicar una interpretación más estricta del régimen transitorio previsto en la ley. Este periodo transitorio se diseñó para evitar un impacto brusco en quienes ya estaban cerca de la jubilación.
Sin embargo, muchos nuevos jubilados anticipados vieron cómo su pensión se reducía más de lo que esperaban. En algunos casos, la diferencia alcanzaba hasta 400 euros brutos mensuales, lo que generó una fuerte reacción.
La rectificación no es para todos, sino que afecta a un perfil muy concreto de trabajadores:
Personas que se han jubilado de forma anticipada voluntaria en 2026
Trabajadores con salarios altos que cotizaban por la base máxima
Carreras laborales largas, habituales en sectores como banca, telecomunicaciones o grandes empresas
Casos en los que la pensión calculada superaba el límite máximo legal
Para quienes no alcanzan ese nivel de cotización, el cambio no tiene impacto, ya que siguen aplicándose los coeficientes habituales sin modificaciones.
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