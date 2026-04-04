¿Hoy Sábado Santo abren los supermercados y tiendas en Barcelona y Catalunya?

Este 2026, las vacaciones de primavera se han adelantado unas semanas y la Semana Santa ha empezado la última semana del mes marzo.

Las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar. Así, el domingo posterior a la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte es el Domingo de Pascua (también llamado de Gloria o de Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Este año, Jueves y Viernes Santo han sido el 2 y 3 de abril; y el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua los días 5 y 6 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas.

Festivo y no festivo

Cada comunidad autónoma tiene su calendario comercial. También sus municipios, como Barcelona, deciden algunos de sus festivos.

En Catalunya, el Sábado Santo, que este año se celebra el día 4 de abril, no figura como festivo. Por tanto, la gran mayoría de cadenas de supermercados permanecerán abiertas.

Sin embargo, al sí ser festivo en otras partes de España y ser, a su vez, víspera de festivo, algunos establecimientos cierran o abren con horarios especiales.

Bon Preu / Esclat

Los supermercados del Grupo Bonpreu (Bonpreu y Esclat) estarán abiertos, como también lo estarán las tiendas de las gasolineras Esclat Oil, que pertenecen al mismo grupo comercial. El horario es el habitual de cada tienda, que suele ser de 9 a 21 horas. Sin embargo, conviene que consultes en su web las horas de apertura de tu tienda.

Carrefour

Los supermercados de la empresa francesa permanecerán abiertos también, así como las tiendas de CarrefourExpress, que suelen abrir los festivos sus puertas con un horario especial. Se recomienda comprobar en la página web las tiendas que estarán abiertas y su horario, que puede variar según el tipo de establecimiento (Carrefour, Market, Express, 24 horas).

Consum

Los supermercados valencianos Consum mantendrán abiertos la mayoría de sus establecimientos, al menos los de Catalunya, en su horario habitual, que suele ser de 9 a 21 horas. Sin embargo, conviene consultar el horario de tu tienda habitual en su localizador de tiendas.

Lidl

La cadena alemana tiene abiertos todos sus establecimientos en su horario habitual, que suele ser de 9 a 21 horas. Pero si tienes dudas, consulta en su página web el horario de sus centros.

Aldi

Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi también mantendrán abiertos sus supermercados. Consulta el horario de tu tienda en su página web.

Dia

Los supermercados de la cadena francesa ubicados en Catalunya permanecerán abiertos el Sábado Santo. Pese a eso, especialmente en Barcelona, algunas de sus tiendas sí que abrirán con un horario especial de festivos. Es recomendable consultar la tienda específica en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada durante los festivos y domingos, en línea con su política. Sin embargo, al no ser festivo en Catalunya, sus tiendas permanecerán abiertas en su horario habitual, que puedes consultar en su página web.

El Corte Inglés

Los centros comerciales de El Corte Inglés y, por tanto, sus supermercados, permanecerán abiertos. Consulta el horario de sus centros en Barcelona capital -plaza de Catalunya, el situado en la Avinguda Diagonal y el que está en Can Dragó- y el que tiene en Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona) y en Girona.

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Alcampo

Alcampo abrirá también la mayoría de sus centros, aunque que conviene consultar en su página web el calendario y los horarios de la tienda que planees visitar.