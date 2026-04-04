¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren hoy, Sábado Santo, en Barcelona y el resto de Catalunya?

Este 2026, la Semana Santa ha caído pronto en el calendario y ha cogido a muchos catalanes con el abrigo todavía a mano, pero con la mirada puesta ya en las vacaciones de primavera.

Este año, el grueso de festivos se concentra entre el Viernes Santo, 3 de abril, y el Lunes de Pascua, 6 de abril, pero con un matiz clave para quienes viven y trabajan en Catalunya: el Jueves Santo, 2 de abril, no fue festivo. Eso significa que oficinas y fábricas mantienen la actividad y, muy especialmente, que las grandes superficies y centros comerciales podrán levantar la persiana con total normalidad.

Mientras en buena parte de España el Jueves Santo marca el inicio del gran paréntesis festivo, en Catalunya se convierte en un día híbrido: laborable, pero con ambiente de vacaciones. Muchas familias adelantan desplazamientos, otros reservan la tarde para hacer compras de última hora y dejarlo todo listo de cara al Viernes Santo, este sí festivo en toda la comunidad. El resultado es una mezcla peculiar de rutinas de diario y prisas de víspera, con los centros comerciales como uno de los grandes polos de atracción.

Sin restricciones

A diferencia de lo que ocurre con los domingos y festivos, en los que la apertura comercial está limitada a un número concreto de días pactados entre Generalitat y sector, los días laborables como el 4 de abril no tienen esa restricción y las tiendas pueden abrir con su horario habitual.

El calendario acordado por el Consell Assessor de Comerç fija ocho días de apertura en domingos y festivos para todo el territorio catalán, ampliables a diez con las dos jornadas adicionales que puede definir cada ayuntamiento. Pero el Jueves Santo queda fuera de este juego porque, a efectos legales, se trata de un día de trabajo más.

Eso se notará, y mucho, en los grandes centros comerciales del área metropolitana de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, que funcionarán a pleno rendimiento, con reforzamiento de plantilla y promociones vinculadas a la campaña de Semana Santa, según las previsiones generales del sector para 2026.

La particularidad de Catalunya

La particularidad catalana -sin Jueves Santo festivo pero con Lunes de Pascua como día no laborable- vuelve a evidenciarse en este 2026. De hecho, el calendario laboral oficial aprobado por la Generalitat incluye como festivos el Viernes Santo, el Lunes de Pascua, el 1 de mayo, el 24 de junio, el 11 de septiembre, el 12 de octubre, el 8 de diciembre, Navidad y Sant Esteve, entre otras fechas; pero deja el 4 de abril como jornada laborable.

Barcelona

Los centros comerciales de Barcelona, pues, estarán abiertos en su horario habitual.

El Centro Comercial Maremàgnum tendrá sus puertas abiertas de 10h a 21h el jueves y también el Viernes Santo, al ser el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días.

Una hora antes, a las 9 horas, abrirán las tiendas de Westfield La Maquinista, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial y El Corte Inglés de plaza de Catalunya, el situado en la Avinguda Diagonal y el que está en Can Dragó. Todos ellos cerrarán también a las 21 horas.

Y a las 9.30 abrirán los comercios de L'Illa Diagonal y el Triangle Centre Comercial, que cerrarán a las 21 horas.

La restauración y el ocio de todos los centros abrirán en horario especial, como víspera de festivos.

Más allá de los centros comerciales de Barcelona ciudad, también hay que tener en cuenta al resto de establecimientos de la provincia. También en este caso, todos tendrán la zona comercial abierta y horario especial, de víspera de festivo, para los restaurantes y la zona de ocio. Se puede consultar el horario detallado de cada centro en su página web.

Estamos hablando del Viladecans The Style Outlets (Viladecans), el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), El Corte Inglés y el Splau (Cornellà de Llobregat), el Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Baricentro (Barberà del Vallès), La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes), el Mataró Parc (Mataró) y el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès).

Tarragona

En la provincia de Tarragona, los dos centros comerciales (La Fira de Reus y el Parc Central de Tarragona) abrirán también las tiendas la parte de restauración y ocio.

Girona

En la misma línea, los tres centros comerciales de la provincia de Girona (El Corte Inglés de Girona, el Espai Gironès y la Gran Jonquera Outlet & Shopping), abrirán tiendas y restauración y ocio.

Lleida

Las tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- abrirán sus puertas.

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Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir sus horarios por lo que se recomienda revisar el horario de cada una de forma individual.