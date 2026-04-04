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La primera semana de huelga de 'handling' deja más de 2.000 equipajes en tierra en el aeropuerto del Prat

Los sindicatos convocantes aseguran que la participación es "muy elevada" pese al "abuso" en los servicios mínimos

La huelga del 'handling' continúa este miércoles con retrasos y problemas puntuales de equipaje en los aeropuertos de Barcelona, Madrid o Bilbao

Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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La primera semana de huelga de la compañía de 'hablding' Groundforce deja más de 2.000 equipajes en tierra en el aeropuerto del Prat, según los sindicatos. El paro coincide con las vacaciones de Semana Santa y ha dejado colas en los mostradores de facturación de la T1. Groundforce presta servicios principalmente a Lufthansa, Etihad Airways y Qatar Airways.

Según aseguran los sindicatos convocantes en un comunicado, la participación es "muy elevada" pese al "abuso" en los servicios mínimos. La huelga indefinida del personal de tierra de la compañía está convocada cada lunes, miércoles y viernes en diversas franjas horarias: de 5.00 a 7.00 de la mañana, de 11.00 a 17.00 de la tarde y de 22.00 a 00.00. Los servicios mínimos están fijados entre el 79% y el 81%.

Los sindicatos trasladan su apoyo "absoluto" a todas las personas trabajadoras afectadas por las sanciones impuestas durante el desarrollo de la huelga. "Rechazamos estas actuaciones que, en ningún caso, contribuyen a la resolución del conflicto y suponen un elemento de presión que este comité de huelga no acepta", añaden.

De cara a la semana que viene, anuncian la convocatoria de concentraciones en distintos centros de trabajo con el objetivo de elevar el tono de las reivindicaciones. Según dicen, el origen del conflicto "sigue siendo el mismo"y señalan la necesidad de que se cumpla "lo pactado en el convenio colectivo". Y, concretamente, en lo que se refiere a la recuperación del poder adquisitivo.

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