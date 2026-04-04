Escalada energética
La flota francesa para, Irlanda advierte del "colapso" y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: "Salir a trabajar es fundirse"
Los barcos de Bretaña amarran durante 24 horas en una «primera advertencia» al considerar insuficiente la ayuda de 20 céntimos por litro del Gobierno galo, similar a la aprobada en España y que tampoco contenta al sector
Los pescadores planean amarrar sus barcos y dejar de salir a la mar si no baja el precio del gasóleo
Precio de la gasolina y diésel hoy, 4 de abril en España por la Guerra de Irán: suben el diésel y la sin plomo 95
Jorge Garnelo
El descontento de la pesca internacional por la escalada del gasóleo marítimo no hace más que crecer. El conflicto de Oriente Medio ha disparado el precio del petróleo Brent hasta rozar los 110 dólares, mientras el West Texas supera ya esa barrera, y nada parece indicar que sus barriles vayan a abaratarse tan rápido como se han encarecido, pese a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, augure lo contrario.
Más allá de España, donde la flota ha alertado que los costes operativos obligarán a muchos barcos a parar, la movilización del sector se extiende también al caladero vecino de Francia y a las aguas de Irlanda y Argentina, donde decenas de barcos de capital gallego operan desde hace décadas.
Las principales empresas pesqueras del noroeste galo han decidido conjuntamente cesar su actividad durante 24 horas, una «primera advertencia» ante el descalabre que supone para los arrastreros (grandes consumidores de combustible por el arte que emplean) tener que repostar. El Gobierno francés activó una ayuda temporal de 20 céntimos por litro similar a la que aprobó el Ejecutivo español, pero los pescadores de la Crpmem Bretagne consideran que es insuficiente para sostener su operativa.
Y no son solo ellos, la National Inshore Fishermen’s Association (NIFA) de Irlanda también ha dado la señal de alarma. La organización afirma que la flota gaélica está «al borde del colapso» por la escalada energética, los recortes de cuota que encadenan estos últimos años y algunas decisiones políticas que, a su juicio, han reducido al mínimo la viabilidad económica de muchas embarcaciones.
Desde Argentina, al otro lado del charco, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera también ha elevado el tono al denunciar que la actividad se ha vuelto «inviable» por el precio del combustible y la presión fiscal. La entidad convocó este miércoles una movilización en el puerto de Mar del Plata y pidió que se declarase la situación de emergencia pesquera: «Están dejando morir a la pesca. Hoy salir a trabajar es fundirse». Conforme recuerda, en 2010 podían comprar 1,44 litros de gasóleo con un kilo de corvina y hoy apenas alcanza para 0,69 litros.
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