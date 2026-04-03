El sector del 'packaging' catalán genera 12.227 millones de euros, casi el 4% del PIB

El sector del 'packaging' en Catalunya se consolida y genera un volumen de negocio de 12.227 millones de euros, lo que equivale a cerca del 4% del PIB catalán, y ya cuenta con 855 empresas que emplean a 36.512 personas. Así lo revela el informe “El sector del packaging en Cataluña”, elaborado por ACCIÓ -la agencia por el crecimiento de las empresas del Departament d’Empresa i Treball- en colaboración con el Packaging Clúster.

Según el informe, más del 70% de las empresas del sector son fabricantes de envases y embalajes, seguidos por fabricantes de maquinaria (11%), empresas de servicios (10%) y proveedores de materiales para los fabricantes (8%). Además, se trata de un sector maduro: el 83% de las compañías tienen más de diez años de trayectoria y concentran el 97% del empleo y el 98% de la facturación total. Asimismo, el 65% de las empresas exporta de forma regular al resto del mundo.

El informe también sitúa a Catalunya como la segunda región de la Unión Europea en captación de proyectos de inversión extranjera en 'packaging' entre 2020 y 2025, solo por detrás de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). En este periodo, se han captado siete proyectos que han supuesto una inversión de 90 millones de euros y la creación de 213 puestos de trabajo. Más de la mitad de estas inversiones (53%) se han destinado a proyectos industriales, mientras que el 46% restante corresponde a iniciativas de investigación y desarrollo. Los principales países inversores son Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania y Japón, con la participación de empresas como Axilone, Amcor, Pattyn o Dow.

Exportaciones e importaciones

Catalunya lidera las exportaciones e importaciones de 'packaging' en España. Entre 2021 y 2025, las exportaciones alcanzaron los 5.391 millones de euros, lo que representa un crecimiento de casi el 30% respecto al periodo anterior (de 2016 a 2020) y supone casi el 29% del total estatal. El segmento de envases de plástico concentra el 48% de las ventas al exterior. Los principales destinos son Francia (35%), Portugal (8%), Italia (8%), Alemania (6%) y Reino Unido (5%). En cuanto a las importaciones, sumaron 4.477 millones de euros en el mismo periodo, con Francia, Italia, Alemania, China y Polonia como principales países de origen.

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El informe apunta a un crecimiento sostenido del mercado global del 'packaging', pero también identifica retos clave para el sector, como el desarrollo de soluciones sostenibles, la captación y fidelización de talento, y la necesidad de diferenciarse en un entorno competitivo. Asimismo, destacan el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la servitización, así como la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar los procesos productivos.