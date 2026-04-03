Tras la salida de Escribano
De los Mozos agradece a Escribano y lanza un mensaje de calma en Indra: "Ha llegado la hora de darle un nuevo empujón"
El consejero delegado de la compañía de defensa da la bienvenida al nuevo presidente, Ángel Simón
Mensaje de tranquilidad. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha agradecido la labor y el "liderazgo" de Ángel Escribano, expresidente del grupo, quien anunció su dimisión el pasado miércoles. Aunque el directivo ha manifestado que la compañía inicia "una nueva etapa llena de retos interesantes", también ha querido agradecer y reconocer la labor de Escribano, marcada en sus últimas semanas por la presión derivada de un pulso político con el Gobierno.
"Indra está en su mejor momento, tenemos un plan estratégico que desde hace años cumplimos y que ya hemos superado", ha manifestado, a través de una publicación en LinkedIn, este jueves. "Quiero escribir unas líneas -ha publicado- para transmitir tranquilidad y fuerza a toda la compañía, a nuestros clientes, proveedores y accionistas".
Escribano anunció, mediante una misiva dirigida al consejo de administración, su retirada de la presidencia de Indra el pasado 1 de abril. "No puedo permitir que mi continuidad interfiera en la estabilidad de la compañía", subrayó, en su dimisión remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La salida de Escribano se produjo después de que abandonara la fusión con su compañía familiar, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que preside su hermano.
La operación fue sujeta a presiones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —el principal accionista— y el Gobierno, por lo que señalaban a conflictos de interés. Para paliar esta crisis, el expresidente había contratado asesores y había formado una comisión ad hoc para intentar rescatar a la operación.
En la madrugada de este jueves, el consejo de administración dio luz verde al nombramiento del exconsejero delegado del holding CriteriaCaixa, Ángel Simón, como presidente no ejecutivo de la firma. No obstante, José Vicente de los Mozos sigue siendo el consejero delegado y el primer ejecutivo de la compañía con sede en Alcobendas. "Ha llegado la hora, como ya hemos dicho, de darle un nuevo empujón", ha recalcado, en su publicación.
Además, ha aprovechado la oportunidad para darle la bienvenida a Simón. "Quiero dar la bienvenida a Ángel Simón como nuevo presidente de Indra en esta nueva etapa", ha concluido.
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