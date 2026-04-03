Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los impagos: "Si te deben tres nóminas, vete con indemnización y al paro"

La política salarial es fundamental en cualquier relación laboral. Las empresas tienen la obligación de pagar a sus trabajadores en el debido tiempo, con el importe correcto. Por este motivo, es importante cumplir con la normativa legal para evitar un conflicto entre las partes.

Según el artículo 29 del Estatuto de Trabajadores, es obligatorio entregar la nómina a los empleados. En este sentido, este documento se debe entregar de manera individual, señalando los conceptos retributivos y las deducciones aplicadas.

La nómina se debe realizar mensualmente, y el pago deber ser puntual y periódico. Habitualmente, el pago se produce en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. No obstante, este periodo puede variar dependiendo de la empresa.

En algunos casos de impago o retraso, los empleados pueden recurrir a los mecanismos legales para exigir una compensación. Ignacio de la Calzada (@laboral_tips), abogado laboralista, ha compartido un vídeo en redes sociales explicando la situación.

"Si tu empresa no te paga la nómina o se retrasa constantemente, no tienes por qué aguantarlo", comienza en la publicación. "La ley permite que el trabajador extinga su contrato y cobre indemnización, como si fuera un despido improcedente", advierte de la Calzada.

Esta situación se denomina "extinción del contrato por incumplimiento del empresario", y se encuentra recogida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, el letrado apunta que "si te deben tres nóminas, vete con indemnización y paro".

En el vídeo, el profesional del derecho laboral explica que "si tu empresa lleva tres nóminas impagadas enteras o, por ejemplo, se retrasa en el pago de las nóminas cuando antes te pagaba el día cinco y ahora no lo hace durante más de seis meses, y ese retraso supera los quince días".

Sin embargo, algunos trabajadores tienen duda de cómo abordar el procedimiento: "Se inicia un procedimiento de autodespido, que básicamente es la extinción del contrato de trabajo por instancias del trabajador porque la empresa está incumpliendo una de sus obligaciones, en este caso el pago puntual del salario", aclara el abogado.

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Finalmente, se calcula la compensación económica por despido improcedente: "Es decir, 33 o 45 días por año, además de poder cobrar el paro, porque te has ido, pero no por tu voluntad, sino por el incumplimiento de tu empresa", sentencia Ignacio.