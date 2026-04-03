La DO Cava pierde un tercio de la producción de botellas gran reserva con la marcha de Juvé & Camps a Corpinnat

La salida de la histórica bodega Juvé & Camps, que esta semana ha hecho pública su incorporación a la marca colectiva Corpinnat, le va a suponer a la denominación de origen (DO) una pérdida de producción de más de 2,5 millones de botellas, un 60% de las cuales son, además, producto gran reserva. Se trata, según marcan los requisitos definidos por la misma DO, de los vinos espumosos que se han dejado reposar en botella durante un tiempo de crianza no inferior a 30 meses. Eso implicará, pues, que este 2026 la DO pierde más de un tercio de las botellas de esta categoría, la de mejor calidad y la más cotizada en el mundo del cava.

En la presentación de los resultados de 2025, el presidente del consejo regulador, Javier Pagés, detalló que su producción el año pasado había sido de 4,2 millones de unidades de este producto de alto valor añadido, lo que significa que la aportación de Juvé & Camps supuso el 36% de ese total. La bodega ahora escindida también produjo el año pasado en torno a un millón de botellas de vino espumoso de reserva (con una maduración de 18 meses, también muy valorado), esto es, alrededor del 5,5% de la totalidad de botellas de la denominación de origen en esta categoría.

Para la marca Corpinnat, creada en 2018 y con una nómina de 22 bodegas asociadas, la incorporación de Juvé & Camps supondrá todo lo contrario: un incremento de producción y de facturación relevante. El millón y medio de botellas que elabora la empresa implica un crecimiento del 50% respecto a los tres millones de botellas que la entidad comercializó en 2025 (lo que ya representó, a su vez, un aumento del 35% en relación con el año anterior, gracias a los seis productores que ingresaron el año pasado). El mayor tamaño de la entidad, sumado a una mejor cosecha, hizo que la facturación ascendiera a 34,1 millones de euros (un 27% más que en 2024), con 129 referencias comercializadas.

Joan Juvé propietario de Cavas Juvé & Camps, en una imagen de archivo. / Josep Garcia

"Es pues una incorporación de una dimensión muy importante, que además aporta equilibrio a nuestra marca", ha valorado Pere Llopart, presidente de Corpinnat, en declaraciones a este diario. Llopart subraya que, sin duda, la entrada de una empresa con el reconocimiento público que tiene Juvé & Camps "aportará también mucha visibilidad a la entidad".

Empresa en crecimiento

Juvé & Camps facturó en el pasado ejercicio 59,3 millones de euros, un 2% más que en 2024. Su resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 6,6 millones, lo que implicó, a su vez, un crecimiento del 4% respecto al año anterior. Desde 2017, la bodega, fundada en 1921 en Sant Sadurní d'Anoia y especializada en espumosos de larga crianza, pertenece al grupo J&C Prime Brands, en el que el holding Scranton Enterprises, perteneciente a la familia Grifols, controla el 76% de las participaciones.

Junto con Codorníu, Freixenet y Segura Viudas, Juvé & Camps era una de las grandes de la DO Cava, a la que pertenecía desde la creación oficial en 1991 de este organismo regulador. La consejera delegada de la bodega, Meritxell Juvé, ha justificiado la decisión de marcharse en "la evolución natural del proyecto y una afinidad de valores" con la marca colectiva. "Consideramos que ha llegado un momento en el que podemos colaborar a posicionar los espumosos de larga crianza del Penedès a nivel mundial y contribuir a que este territorio sea visto en el mundo como una gran región vitivinícola de espumosos", explica Juvé, cuarta generación de esta saga bodeguera.