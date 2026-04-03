Decathlon ganó 910 millones de euros en 2025, un 16% más que el año anterior

Decathlon cerró 2025 con un resultado neto de 910 millones de euros, lo que supuso un 16% más en comparación al año anterior, acompañado de un crecimiento del 5,6% interanual en ventas netas, hasta los 16.800 millones de euros, según un comunicado de este jueves.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la marca francesa de venta y distribución de material deportivo aumentó un 18%, al situarse en los 1.800 millones de euros.

En palabras de su CEO, Javier López, 2025 ha destacado como "un año de gran crecimiento y de fuerte impacto", subrayando que la multinacional cumple su 50 aniversario en este 2026.

Además, desde la compañía también ha valorado este crecimiento "sólido" dentro de un contexto económico y geopolítico "complejo", lo que demuestra la capacidad de adaptación de su modelo de negocio.

Actualmente, el grupo cuenta con presencia en más de 80 países y regiones, gracias a una red global de 1.902 tiendas. A lo largo del 2025, vendió 1.230 millones de productos a través de todos sus canales.

El año pasado también ha destacado por su "gran impulso estratégico", tal y como remarca Decathlon, ya que "ha fortalecido su ecosistema mediante acuerdos de colaboración con atletas de renombre internacional, estrechando así su vínculo con las comunidades deportivas de todo el mundo".

Asimismo, ha acelerado su apuesta por categorías "clave" como el ciclismo, convirtiéndose en propietario del equipo ciclista Decathlon CMA CGM. Por otro lado, a través de Decathlon Pulse, ha establecido una alianza con Rebike Mobility y ha adquirido el 65% de Bikeleasing Group, uno de los principales proveedores de movilidad ciclista sostenible en los países de habla germana.

Reducción de emisiones del 16% desde 2021

En cuanto a sostenibilidad, en 2025, y por cuarto año consecutivo, la compañía ha logrado desvincular su crecimiento económico de su huella de carbono. Desde 2021, las emisiones absolutas de carbono se han reducido en un 16%.

Para la firma francesa, un hito "fundamental" ha sido la evolución del ecodiseño, ya que estos productos representaron el 53,9% de las ventas totales en 2025.

En el campo de la gobernanza, Julien Leclercq fue nombrado presidente del consejo de administración el año pasado, mientras que Javier López asumió el cargo de CEO, liderando el desarrollo estratégico y operativo del grupo.

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Con la vista puesta en el futuro, la ambición de la compañía es impactar positivamente en 1.000 millones de personas para 2030, reforzando el papel de la actividad física y el movimiento como elementos clave para el bienestar, además de adaptarse a la evolución de los estilos de vida y las prácticas deportivas en todo el mundo.