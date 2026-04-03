Abre en Vic el segundo gimnasio de la cadena OneDiR

Ofrecer a los vecinos de Vic y de Osona un centro de fitness de proximidad que no tenga nada que envidiar a los mejores gimnasios urbanos. Esta es la vocación con la que ha nacido OneDiR Vic en el Garrofa Park Centre Comercial de Vic. El gimnasio, inaugurado a finales de febrero de 2026, es el segundo OneDiR que abre en Catalunya después de la apertura del OneDiR de Piera.

La franquicia OneDiR, que abrirá un tercer centro en Platja d'Aro, ha sido puesta en marcha por Wellness Revolution, la sociedad impulsada por los hijos del propietario de DiR, Ramon Canela, para expandir la cadena más allá de Barcelona mediante franquicias.

El resultado de la más reciente apertura, que califican de éxito rotundo, ha sido posicionarse "como el gimnasio más innovador y diferenciador de la comarca de Osona", con 1.400 m² distribuidos entre 700 m² de sala de fitness y 700 m² de terraza exterior, todo ello diseñado por el estudio de interiorismo Wit Architects.

El espacio más diferenciador del centro es la sala de Bootcamp. Equipada con 6 cintas de running y 6 bancos funcionales con capacidad para 12 personas simultáneas, permite poner en práctica una metodología HIIT, intensa e innovadora que convierte a OneDiR VIC "en la propuesta de training funcional más avanzada de toda Osona".

La sala principal del gimnasio OneDir Vic. / cedida

Luz natural y entorno moderno

Otro de los grandes activos diferenciadores del centro, explican, es el acceso a luz natural. Gracias al diseño de Wit Architects —estudio boutique cofundado por la interiorista Carla de Navas y el arquitecto Víctor Molina, con sede en Barcelona—, se aprovecha al máximo las grandes aberturas de la nave para crear "un ambiente luminoso y singular que hace que entrenar en OneDiR Vic se parezca a estar al aire libre". El equipamiento de alta gama de Freemotion y True, suministrado por Fit4Life, proveedor de referencia en fitness premium, completa una experiencia de entrenamiento de primer nivel en un entorno moderno y funcional.

Gracias al servicio de streaming de DiR, las actividades dirigidas del centro combinan clases presenciales y virtuales. Así, los socios pueden recibir en directo más de 70 tipos de actividades dirigidas en cualquier franja horaria, sin que ninguna hora quede vacía. Clases de todo tipo, desde Zumba, Tonificación o D-Move a Yoga.

OneDir Vic se encuentra en el nuevo centro comercial Garrofa Park. / cedida

Apertura en plazo récord

La apertura de este gimnasio es el resultado de un proceso de aproximadamente un año, convertido una realidad de éxito en un plazo récord. "Cuando el equipo inversor local acordó el proyecto con Wellness Revolution, la nave de Garrofa Park todavía estaba en construcción. Desde el primer momento, inversores financieros y profesionales del sector fitness con larga trayectoria apostaron conjuntamente por este reto, supervisando cada fase de la obra hasta ver el centro abierto con una acogida excelente", explican desde OneDiR.

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El modelo de franquicia OneDiR requiere una inversión final por centro se sitúa entre 500 y 600 €/m², e incluye obra civil, equipamiento fitness de alta gama y toda la puesta en marcha. El canon de entrada para adquirir una franquicia OneDiR es de 25.000 € + IVA. "Wellness Revolution valida tanto el perfil del inversor como la ubicación del proyecto propuesto, "garantizando que cada nuevo centro se abra en las condiciones óptimas para alcanzar el éxito desde el primer día, tal como ha sucedido en Vic".