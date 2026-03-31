Unilever vende su negocio de alimentación a McCormick en una operación valorada en 44.800 millones de dólares

La multinacional del gran consumo Unilever ha cerrado la venta de su negocio global de alimentación a la estadounidense McCormick en una operación valorada en 44.800 millones de dólares que permitirá al grupo británico-holandés culminar su repliegue del sector alimentario y reforzar su apuesta por las divisiones de mayor crecimiento y margen, como belleza, bienestar, cuidado personal y cuidado del hogar. La operación, anunciada este martes por ambas compañías, supondrá la combinación de Unilever Foods con McCormick, propietaria de marcas como McCormick, Cholula o Frank’s y especializada en especias, condimentos, salsas y soluciones para la industria alimentaria. El nuevo grupo integrará también enseñas de gran peso internacional de Unilever como Knorr, Hellmann’s y Maille, y contará con unos ingresos conjuntos de 20.000 millones de dólares, según las cifras del ejercicio 2025. En España, la firma es también conocida por sus marcas Calvé, Ligeresa y Maizena.

Como parte del acuerdo, Unilever y sus accionistas recibirán acciones de McCormick equivalentes al 65% del capital diluido de la compañía combinada, valoradas en 29.100 millones de dólares sobre la base de la cotización media ponderada del último mes. Además, Unilever ingresará 15.700 millones de dólares en efectivo, fondos con los que prevé compensar costes fiscales y de separación, reducir deuda y financiar un programa de recompra de acciones de 6.000 millones de euros entre 2026 y 2029.

Tras el cierre de la operación, los accionistas de Unilever controlarán el 55,1% del capital de la nueva sociedad, mientras que la propia multinacional mantendrá un 9,9% adicional. Los accionistas de McCormick conservarán el 35% restante. Unilever ha indicado que prevé desprenderse de esa participación de forma ordenada, aunque no antes de un año desde la culminación de la operación.

La compañía considera que la desinversión le permitirá convertirse en una empresa 'pure play' de HPC -siglas en inglés de higiene, cuidado personal y del hogar- con 39.000 millones de euros de ingresos y una estructura más simple, más enfocada y con mayor potencial de crecimiento. Según la empresa, la cartera resultante estará más expuesta a categorías premium, a mercados emergentes y a canales digitales.

¿Qué gana McCormick?

Para McCormick, la integración refuerza su posición como uno de los grandes grupos mundiales del condimento, con presencia en hierbas, especias y salsas. La empresa espera generar sinergias anuales de costes de unos 600 millones de dólares, netas de reinversiones para crecimiento, plenamente materializadas al final del tercer año. El acuerdo está previsto que se cierre a mediados de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de McCormick, al visto bueno de los reguladores y al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones.

El consejero delegado de Unilever, Fernando Fernández, ha defendido, en un comunicado, que la venta supone "otro paso decisivo" para afinar la cartera del grupo y acelerar su estrategia hacia negocios de mayor crecimiento. Por su parte, el máximo ejecutivo de McCormick, Brendan Foley, ha calificado la operación de "transformadora" y ha asegurado que permitirá acelerar el crecimiento en categorías atractivas dentro de la industria alimentaria.

En 2025, el negocio de alimentación de Unilever registró ingresos de 10.728 millones de euros, un beneficio operativo de 2.449 millones y un beneficio operativo subyacente de 2.551 millones. El valor estimado de los activos brutos incluidos en la transacción ronda los 14.000 millones de euros. También el año pasado Unilever segregó en una nueva compañía su división de helados (que facturaba 8.000 millones), operación que dio lugar a The Magnum Ice Cream Company. Anteriormente, también había vendido su división de margarinas, que incluía marcas como Flora y Tulipan.