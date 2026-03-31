Tinsa, la mayor tasadora de España, apunta a "síntomas de agotamiento" en el precio de la vivienda

El precio de la vivienda comienza a registrar "algún síntoma de agotamiento en su crecimiento". Esta es una de las conclusiones del último informe de la tasadora Tinsa, la más importante de España por volumen de negocio, que pone el foco en la guerra en Oriente Próximo, que "comenzó en marzo a impactar al nivel general de precios y al coste del dinero", a pesar de que el empleo ha continuado mostrando resistencia.

"En los próximos meses veremos cómo la guerra impacta en la tasa de inflación y en los tipos de interés de referencia. Esto, a su vez, puede tener un impacto en la demanda residencial, que combinará tensiones contrapuestas entre el enfriamiento que pueden causar la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario y el dinamismo que puede aportar la inversión en un activo que supone un buen refugio contra episodios inflacionistas. Al mismo tiempo, se podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva que continúe incrementando las dificultades de acceso a la vivienda para la población general", señalan desde Tinsa.

La tasadora apunta que la tasa de esfuerzo de compra a nivel nacional, porcentaje hipotético que una familia debe destinar de su salario al pago de la primera cuota de la hipoteca, se sitúa en el 34%, aunque con una tendencia al alza por el crecimiento del precio de la vivienda por encima de la inflación y la estabilización de los tipos. Asimismo, en los principales polos de empleo y focos turísticos la dificultad de acceso a la vivienda alcanza "niveles críticos desde hace varios periodos", llegando en algunos casos a superar el 50% de la renta disponible del hogar medio, explican.

El precio de la vivienda sube un 14% en el último año

Según los datos de Tinsa, en el primer trimestre de 2026, el valor mediano de la vivienda terminada, que incluye la de obra nueva y la de segunda mano, aumentó un 14,3% en cifras interanual y un 3,2% frente al trimestre anterior, siendo el crecimiento generalizado en todo el territorio, pero con tasas de variación especialmente "contundentes" en las principales ciudades y focos turísticos.

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