Precio del bitcoin hoy, 31 de marzo: estabilidad en los 67.500 dólares con el mercado pendiente de la Reserva Federal

En plena guerra en Irán, el precio del bitcoin arranca este 31 de marzo en torno a los 67.500 dólares, consolidando una fase de estabilidad tras varias jornadas de volatilidad moderada. Y es que en las últimas 24 horas apenas ha tenido variaciones de precio, con una leve subida que no llega ni al 1%.

La principal criptomoneda del mercado, Bitcoin, muestra una resistencia notable en este nivel, en un contexto marcado por la expectativa sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) en EEUU y la evolución de los flujos institucionales hacia activos digitales.

En las últimas horas, el mercado cripto ha registrado movimientos estrechos, con Bitcoin oscilando dentro de un rango reducido, al igual que Ethereum, Tether y BNB. Este comportamiento refleja una pausa tras las subidas acumuladas en semanas anteriores, impulsadas en gran medida por la demanda de fondos cotizados (ETF) vinculados a bitcoin al contado.

Fase de consolidación

El actual escenario sugiere una fase de consolidación. Los inversores evalúan factores clave como la política monetaria estadounidense y los datos de inflación tras la guerra en Irán. Cualquier señal de tipos de interés más bajos podría actuar como catalizador para el precio del bitcoin, al favorecer activos de mayor riesgo como las criptomonedas. Aunque el BCE ya avisó de que podrían subir los tipos si la guerra en Irán impacta en la inflación.

Además, el interés institucional sigue siendo un soporte relevante. Grandes gestoras continúan aumentando su exposición a bitcoin, lo que aporta liquidez y estabilidad al mercado. Este fenómeno ha cambiado estructuralmente el comportamiento del activo en comparación con ciclos anteriores.

Regulación y geopolítica

Otro elemento a tener en cuenta es el avance regulatorio. En Europa, la implementación del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) está generando un entorno más claro para inversores y empresas. Esta mayor seguridad jurídica puede impulsar la adopción de las criptomonedas en el medio plazo, además de noticias como la de ayer de que CaixaBank permetirá comprar criptomonedas a sus clientes.

En paralelo, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre global siguen influyendo en el apetito por activos alternativos. En este contexto, el bitcoin refuerza su narrativa como “reserva de valor digital”, aunque con una volatilidad aún significativa.

Qué esperar del precio del bitcoin en el corto plazo

A corto plazo, los analistas coinciden en que el nivel de los 67.000-68.000 dólares es una zona clave. Una ruptura clara al alza podría abrir la puerta a nuevos máximos, mientras que una corrección podría llevar al bitcoin a buscar un nuevo soporte en torno a los 64.000 dólares.

Por ahora, el mercado se mantiene en modo expectante. La combinación de factores macroeconómicos, regulatorios y de flujo de capital será determinante para el próximo gran movimiento.

En este entorno, el bitcoin sigue consolidándose como un activo relevante dentro del sistema financiero global. Su evolución diaria ya no solo interesa a entusiastas tecnológicos, sino también a inversores tradicionales que buscan diversificación en un contexto económico incierto.