Seguridad bancaria
El papel de aluminio puede bloquear tu tarjeta, pero no es la solución: estos son los hábitos que sí recomiendan los expertos
Envolver la tarjeta puede bloquear la señal contactless, pero organismos como el Banco de España insisten en que la clave está en los hábitos de seguridad
¿Pagar con el móvil o con tarjeta? Este es el método más seguro recomendado por un experto en seguridad
En los últimos tiempos se ha viralizado un consejo llamativo: envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio para evitar robos. La idea no es del todo errónea, pero tampoco es la solución que realmente recomiendan los expertos en seguridad financiera.
Las tarjetas con tecnología contactless (NFC) funcionan mediante radiofrecuencia a muy corta distancia, igual que los pagos con el móvil. En ese contexto, el papel de aluminio actúa como una barrera física capaz de bloquear o reducir la señal, algo que tiene base técnica. Sin embargo, el debate no está tanto en si funciona, sino en si es necesario.
Un riesgo real, pero poco frecuente. Organismos como el Banco de España y plataformas de educación financiera como Finanzas para Todos coinciden en un punto clave: el fraude por proximidad con tarjetas contactless no es el más habitual.
Para que se produzca un robo de este tipo, el atacante necesita:
- Estar a escasos centímetros de la tarjeta
- Contar con un dispositivo de lectura específico
- Superar límites de importe y controles de seguridad
Frente a esto, los fraudes más comunes siguen siendo otros, como el phishing, el robo de datos en webs falsas o los cargos no autorizados tras filtraciones.
Por eso, aunque el aluminio puede bloquear la señal, los expertos lo consideran una medida secundaria y poco práctica en el día a día.
Los hábitos que sí marcan la diferencia
Las recomendaciones de los organismos oficiales no pasan por soluciones caseras, sino por el control activo de la seguridad financiera. Entre las más importantes:
- Activar alertas en el móvil para cada pago o movimiento.
- Revisar periódicamente los movimientos bancarios.
- Establecer límites en pagos contactless.
- Desactivar el contactless si no se utiliza.
- Evitar introducir datos en enlaces sospechosos o correos no verificados.
Estas medidas, según las autoridades financieras, son mucho más eficaces que cualquier barrera física improvisada.
Información y accesos
El éxito de este tipo de consejos responde al miedo al fraude digital, pero también a la búsqueda de soluciones rápidas. Sin embargo, la seguridad bancaria actual no depende tanto de proteger la tarjeta físicamente como de gestionar bien la información y los accesos.
Envolver la tarjeta en papel de aluminio puede tener sentido en situaciones muy concretas, como viajes o grandes aglomeraciones, pero no es una práctica necesaria para la mayoría de usuarios.
La conclusión es clara: la tecnología puede bloquearse, pero los fraudes se evitan sobre todo con buenos hábitos. Y ahí es donde insisten, de forma unánime, tanto expertos como organismos oficiales.
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