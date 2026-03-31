La OCU y la Facua lo aclaran: qué puedes reclamar si tu vuelo se retrasa o cancela por la huelga

La huelga indefinida anunciada para el lunes por los sindicatos del personal de tierra (handling) de la empresa Groundforce que afectarán a los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia "amenaza" con provocar "importantes" retrasos y cancelaciones en plena Semana Santa. Este período es uno de los de mayor tráfico aéreo del año, con más de 70.500 vuelos programados entre este viernes y el lunes 6 de abril, según Aena.

Convocada de manera indefinida por los sindicatos UGT, CCOO y USO, está dirigida a todos los trabajadores de tierra de la compañía para todos los días a partir de este lunes y entre las 5.00 y las 7.00, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas.

Cómo ha afectado a Barcelona en la primera jornada

La huelga de Groundforce provoca retrasos de hasta veinte minutos en varias aerolíneas del aeropuerto de El Prat, sobre todo Air France-KLM y Lufthansa. La primera franja del paro indefinido del personal de tierra de la compañía "no ha tenido un efecto notable sobre la operativa" y no ha dejado ninguna cancelación.

Los efectos han sido peores en la capital, donde al menos seis aviones han tenido que partir este lunes desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin llevar a bordo los equipajes de sus pasajeros debido a la huelga indefinida.

UGT considera que la primera jornada de huelga convocada para los trabajadores de tierra de Groundforce (firma de handling de Globalia), que afecta a 12 aeropuertos españoles, está siendo "un éxito" y que se están registrando retrasos de entre 40 y 50 minutos en los grandes aeropuertos.

Aerolíneas afectadas por la huelga

Groundforce presta servicios a Lufthansa, Etihad Airways y Qatar Airways, principalmente. En los mostradores de las aerolíneas afectadas del aeropuerto de Barcelona se han visto carteles que informaban del paro. "Muy probablemente el horario de su vuelo puede verse afectado, así como la llegada del equipaje facturado a su destino", advertía el texto.

Sobre la huelga del personal de Menzies, otro operador de 'handling', convocada a partir de este jueves, Ramírez ha apuntado que "se podría llegar" a un acuerdo para desconvocarla si la empresa plasma sobre papel lo que han hablado con las organizaciones de trabajadores durante el fin de semana. En este caso, trabaja para Emirates, British Airways, Latam, Turkish Airlines o Norwegian.

Derecho al reembolso

La asociación Facua-Consumidores en Acción señaló este lunes que todos los pasajeros afectados esta Semana Santa por la huelga del personal de tierra (handling) de Groundforce en aeropuertos tienen derecho a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta cancelado.

Los afectados por las posibles cancelaciones de vuelos siempre tendrán derecho al reembolso íntegro del billete "en siete días", o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento europeo que regula los derechos de los pasajeros en un vuelo por retraso, cancelación y 'overbooking'.

Facua también recordó que, si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, el artículo 9 de la citada normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados "comida y refrescos suficientes", alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Compensación automática

Además del reembolso del precio del billete, la OCU también advierte de la compensación automática.

Vuelo de hasta 1.500 km: 250 euros (125 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas).

(125 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas). Vuelo de entre 1.500 y 3.500 km (o vuelo dentro de la UE de más de 1.500 km): 400 euros (200 si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas).Vuelo de 3.500 km o más que salga fuera de la UE: 600 euros (300 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas)

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También se puede pedir indemnización adicional en el caso de "pérdida de otro vuelo ya contratado que estuviera vinculado al primero".