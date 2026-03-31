Movento adquiere Auto Beltrán y refuerza su presencia en Barcelona con tres concesionarios de la red Mercedes-Benz

Movento, división de movilidad privada de Moventia y uno de los principales grupos de automoción en España, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Auto Beltrán -actualmente operando como LG Barcelona- al grupo francés LG Groupe. La operación permite a Movento ganar peso en la zona alta Barcelona con las marcas Mercedes-Benz y AMG, ampliando su red en una de las áreas de mayor valor estratégico de la ciudad.

Según ha informado la compañía a través de un comunicado, la integración de Auto Beltrán se llevará a cabo a través de Movento Stern, unidad de concesionarios y talleres oficiales de la marca Mercedes-Benz de Movento. En concreto, el grupo incorpora a su red las tres instalaciones de Auto Beltrán situadas en Paseo de la Bonanova 13-25 y Paseo de Sant Gervasi 39 (Barcelona), así como en la calle Raurell 13-19 (Castelldefels). Estas nuevas instalaciones se suman a las concesiones Mercedes-Benz que Movento ya opera, a través de Movento Stern, en Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada y Vic, reforzando así su presencia en la provincia de Barcelona.

Cabe destacar que el centro de Bonanova cuenta con un AMG Performance Center, un espacio exclusivo de Mercedes-Benz especializado en la venta, configuración y mantenimiento de vehículos de alto rendimiento AMG. Se trata de uno de los tres únicos centros de este tipo en España, dos de ellos ubicados en Barcelona y uno en Madrid. Auto Beltrán es una compañía con más de 35 años de trayectoria en el sector, fundada por Braulio Beltrán y desarrollada posteriormente por la segunda generación familiar, Xavier Beltrán. Con unas ventas de aproximadamente 1.200 vehículos al año entre nuevos y de ocasión, la firma cuenta con una plantilla cercana a los 80 profesionales. En los últimos años, la empresa ha operado bajo la denominación LG Barcelona tras su integración en el grupo francés LG Groupe, manteniendo su posicionamiento como distribuidor de referencia de Mercedes-Benz en la zona alta de Barcelona.

Esta operación permite a Movento crecer con Mercedes Benz, una de sus marcas históricas, ganando cuota de mercado en Cataluña, donde concentra actualmente cerca del 70% de su negocio, y avanzar en su estrategia de crecimiento mediante la consolidación de su red y la ampliación de su presencia con marcas y enclaves estratégicos. Miquel Martí Pierre, CEO de Movento, ha declarado que, con esta operación, la marca refuerza su presencia en la zona alta de Barcelona y consolidamos nuestra apuesta por la marca Mercedes-Benz en un enclave estratégico. Incorporamos un proyecto sólido, con una larga trayectoria y un fuerte arraigo local, que encaja plenamente con nuestro modelo de crecimiento. Queremos trasladar un mensaje claro de continuidad, solidez y confianza: Auto Beltrán seguirá operando con total normalidad, respaldada por la fortaleza de Movento y de todo el grupo Moventia.”

Noticias relacionadas

Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento que Movento ha impulsado en los últimos años para reforzar su presencia territorial y su cartera de marcas. En este proceso, el grupo ha combinado crecimiento inorgánico, mediante operaciones como la adquisición de Auto Beltrán, su entrada en Baleares de la mano de Grupo Roxa o la incorporación de Grupo Gil en Madrid, con crecimiento orgánico, a través del desarrollo de marcas con las que ya opera y de la incorporación de nuevas enseñas en el mercado español, como Seat y Cupra, EBRO, MG, Mazda y Xpeng.