Tecnología
Minsait logra un contrato de 8,2 millones del Banco de España para su soporte tecnológico
La filial tecnológica de Indra se encargará durante dos años de la evolución de las infraestructuras y los servicios tecnológicos de base del organismo supervisor
Minsait, la filial tecnológica de Indra, se ha adjudicado un contrato del Banco de España valorado en 8,2 millones de euros para prestar soporte tecnológico a la institución, según consta en el registro de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En virtud de este acuerdo, la compañía asumirá durante dos años el servicio de soporte y evolución de las infraestructuras y de los servicios de tecnologías de base del organismo supervisor.
La adjudicación recayó en Minsait tras imponerse a otras tres ofertas presentadas al concurso, al ser considerada por el Banco de España como la propuesta “más ventajosa”.
En concreto, el contrato asciende a 8,2 millones de euros sin impuestos y a 9,9 millones de euros con impuestos incluidos.
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