El Gobierno anticipa una Semana Santa con los mismos turistas que el año pasado pese a la guerra de Irán, pero gastaran un 3% más

España recibirá durante esta Semana Santa y el resto de abril unos 15 millones de visitantes extranjeros, una cifra muy similar a la registrada el año pasado. Desde el Gobierno no anticipan así un efecto adverso, por el momento, de la guerra en Oriente Próximo y, de hecho, vendrán los mismos turistas, pero gastarán un 3% más. Así lo ha manifestado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que las diferentes delegaciones gubernamentales en el exterior están haciendo seguimiento continuo de las secuelas del conflicto y analizando potenciales efectos tanto adversos, como positivos.

"La Semana Santa está yendo más que bien", ha afirmado Hereu, en el último día del mes de marzo. Desde el Gobierno han dado cuenta de un gran número de reservas de última hora que han permtido incrementar en un 0,2% la previsión de recepción de visitantes desde el extranjero, en comparación con el año pasado. Es en ese efecto de 'último momento' en donde el Ejecutivo estima mayor efecto del conflicto en Oriente Próximo, en tanto que una parte creciente de os visistantes esperan para acabar tomando la decisión de si se van o no de vacaciones y a dónde. En total, los viajeros foráneos se dejarán en hoteles, restaurantes, compras y otros servicios un total de 21.000 millones de euros.

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"En España tenemos muchas bazas para mantener una resistencia, pero compartimos la preocupación", ha reconocido. La afectación completa la podrán radiografíar "en unas semanas", según ha reconocido, y esperan que tenga un impacto asimétrico. Por ejemplo, desde el Reino Unido están notando un especial virulencia en esas reservas de última hora, mientras que desde Alemania el flujo de visitantes se mantiene actualment estable, si bien preocupan los efectos de segunda ronda sobre la inflación y que una contracción de la economía provoque a medio plazo que vengan menos turistas. Desde China perciben que la voluntad de venir por parte de los visitantes persiste, pero que las rutas aéreas y su operativa se están reestructurando para evitar pasar por los aeropuertos de Oriente Próximo, un punto de escala relevante para los pasajeros que vienen desde Asia a Europa.