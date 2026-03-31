Eurofirms Group cierra 2025 con una facturación superior a los 700 millones, un 13,2% más

Eurofirms Group cerró el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 700 millones de euros, un 13,2% más que en 2024 y nuevo "récord" de ingresos, ha informado en un comunicado este martes. La empresa especializada en la gestión de talento vincula estos resultados a su estrategia, basada en "la cultura People first, el refuerzo del ecosistema digital, la excelencia operativa, la internacionalización y la diversificación de servicios".

La CEO y líder del Comité de Dirección de Eurofirms Group, Anna Golsa, ha destacado que la firma haya "sabido reinventar su modelo de negocio y proyectar su propuesta de valor en los siete países donde está presente": España, Portugal, Italia, Francia, Chile, Brasil y Perú. En 2025, Eurofirms amplió su plantilla en más de 100 profesionales, superando los 1.700 empleados en total, y en los seis países que opera más allá de España ha facturado un 19% más respecto del ejercicio anterior, con un crecimiento destacado en Chile (+33%).

"La IA y la tecnología han impulsado nuestra manera de gestionar el talento y nuestros procesos de selección. En 2025 integramos herramientas basadas en datos que reducen sesgos, agilizan la criba curricular y mejoran la precisión del encaje técnico y cultural. Al mismo tiempo, evolucionamos nuestro ecosistema omnicanal con una oficina digital mejorada, una app más completa para trabajadores y candidatos, y un espacio privado renovado para clientes, facilitando una relación más ágil desde cualquier canal", ha añadido la empresa a través de un comunicado.

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Este crecimiento tecnológico ha ido en paralelo a su expansión, hasta consolidarse como la primera multinacional española de gestión del talento. En 2025 abrieron 16 nuevas oficinas, superando las 170 a nivel internacional. Incorporaron también a más de 100 profesionales, alcanzando un equipo de más de 1.700 personas. "Esta estructura nos ha permitido acompañar a más de 5.000 empresas y mantener una media de más de 27.000 personas activas, conectando talento con oportunidades reales", apostilla la empresa.