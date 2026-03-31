Bizum deja de ser cosa de jóvenes y su uso supera ya el 70%, incluso entre mayores de 65 años

La transformación digital de la banca española ya no es una promesa: es un hábito. Y pocos ejemplos lo ilustran mejor que Bizum, que ha dejado de ser una herramienta asociada a los jóvenes para convertirse en un estándar de pago transversal en la sociedad española.

Según el último Observatorio de Entidades Bancarias, elaborado por Connecting Visions y Andersen Consulting, el uso de Bizum supera el 70% en todos los grupos de edad, incluido el segmento de 65 a 75 años, donde tradicionalmente la adopción digital ha sido más lenta.Entre los usuarios de 25 a 34 años, la penetración alcanza el 90,5%, lo que confirma su consolidación entre los más jóvenes, pero también su expansión más allá de ese nicho.

Este dato da sentido al titular: Bizum ya no es una app generacional, sino una infraestructura cotidiana, integrada en la rutina financiera de millones de usuarios.

De herramienta digital a hábito universal

El crecimiento de Bizum no solo se mide en usuarios, sino en percepción. El 94% de los clientes considera que los medios de pago digitales y pagos con el móvil —con Bizum a la cabeza— facilitan su vida diaria, mientras que la herramienta alcanza una nota media de recomendación de 8,2, con más del 70% dispuesto a recomendarla activamente .

Detrás de estos datos hay un cambio estructural: el envío de dinero entre particulares ha pasado de ser una operación puntual a convertirse en un gesto cotidiano, casi invisible. Pagar una cena, compartir gastos o hacer pequeños envíos de dinero ya no implica fricción ni planificación.

La clave está en su integración. Bizum no funciona como una aplicación independiente, sino como una funcionalidad dentro de las aplicaciones bancarias, lo que ha facilitado su adopción masiva sin necesidad de cambiar de entorno o proveedor.

Un éxito que refuerza a la banca frente a las fintech

El auge de Bizum también tiene una lectura estratégica. En un contexto en el que las fintech (empresas que utilizan tecnologías avanzadas) han presionado durante años sobre el negocio de pagos, la banca española ha logrado construir su propio estándar competitivo, evitando la desintermediación en uno de los segmentos más críticos.

Este fenómeno se enmarca en una tendencia más amplia que recoge el informe: la banca española obtiene valoraciones altas en digitalización, con apps que lideran rankings internacionales y una base de usuarios cada vez más acostumbrada a operar en canales móviles .

Sin embargo, el reto no es tecnológico. Como revela el propio estudio, el sector sigue arrastrando un problema de percepción en aspectos como las comisiones, pese a que España se sitúa entre los países con menores costes bancarios en Europa.

En ese contexto, Bizum representa algo más que un éxito puntual: es la prueba de que la banca puede innovar, escalar y generar valor en la experiencia del usuario.

Y, sobre todo, de que cuando la tecnología desaparece en el uso cotidiano, es cuando realmente ha triunfado.