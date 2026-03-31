Ayudas al alquiler para mayores de 65 años en Catalunya: requisitos y cómo pedirlas

El departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha abierto la convocatoria de las subvenciones para el pago del alquiler para las personas mayores de 65 años, con una partida presupuestaria de 19 millones de euros.

Las ayudas, que se pueden solicitar desde el 31 de marzo y hasta el 30 de abril, serán de un máximo de 200 euros al mes y un mínimo de 50 euros, dependiendo del nivel de ingresos y con un tope diferente según el ámbito territorial. Las subvenciones están destinadas a las personas que, aunque no se encuentren en riesgo inminente de exclusión, "necesitan una ayuda para continuar residiendo en la vivienda en la que viven", por lo que son una herramienta para prevenir la exclusión residencial.

En concreto, en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, que incluye las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, el tope de la ayuda sube hasta los 950 euros al mes por vivienda y 450 euros por habitación, mientras que en el resto de la provincia de Barcelona, el máximo es de 750 euros y 350 euros, respectivamente. En Girona, el tope se mantiene en 750 y 400 euros por vivienda y habitación; en Tarragona, en 700 euros y 350 euros; mientras que en Lleida y en las Terres de l'Ebre, el máximo de la ayuda será de 600 euros y 300 euros.

Además, en esta convocatoria, el Govern ha ampliado el tope del alquiler subvencionable para las familias numerosas, monoparentales o con algún miembro con amb discapacidad reconocida y baremo de movilidad favorable. Así, este importe máximo será de 900 euros en toda Catalunya, a excepción del área metropolitana de Barcelona, donde será de 1.100 euros.

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Todas las solicitudes se podrán realizar a través de la página web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya y, presencialmente, en las sedes especificadas en la convocatoria.