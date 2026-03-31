Amundi entra en la solar Youdera, matriz de la española Y Tú, con 150 millones para impulsar su expansión

Youdera Group, compañía suiza de infraestructuras solares y matriz de la española Y Tú, ha cerrado una operación financiera con Amundi Energy Transition para poner en marcha un plan inicial de inversiones de 150 millones de euros. La entrada de la mayor gestora de activos de Europa, la francesa Amundi, se produce en un contexto marcado por la incertidumbre energética, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas, un escenario en el que cada vez más empresas europeas buscan fórmulas para asegurar su continuidad operativa y contar con costes energéticos más previsibles.

Del total de la inversión, una tercera parte se destinará a Y Tú, la marca del grupo en España centrada en soluciones de energía solar para empresas. La compañía prevé utilizar estos fondos para acelerar la reducción de los costes energéticos de sus clientes, reforzar su resiliencia ante la inestabilidad del mercado y facilitar la implantación de sistemas energéticos descentralizados en el segmento comercial e industrial, reduciendo la inversión inicial necesaria.

Además de instalaciones solares, la oferta de la empresa incluye sistemas de almacenamiento con baterías, electrificación de procesos industriales mediante bombas de calor y actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

El consejero delegado y cofundador de Y Tú, Manuel Cocera, destacó que esta inyección de capital permitirá desarrollar soluciones más accesibles para las empresas y eliminar una de las principales barreras de la transición energética: el elevado desembolso inicial. A su juicio, la operación respalda una plataforma escalable capaz de ofrecer energía más asequible que la red y, al mismo tiempo, reducir riesgos en un entorno cada vez más volátil.

Impulso al crecimiento en 2026

Y Tú cerró el último año con cerca de 30 proyectos y más de 20 instalaciones ejecutadas, entre ellas Oviaragón, considerada por la compañía como su iniciativa más relevante hasta la fecha. Este proyecto contempla instalaciones solares en Zaragoza, Huesca y Teruel y superará los 500 kWp de potencia, con una reducción de casi 200.000 kilos de CO2 al año en la huella de carbono de la cooperativa ovina.

El multiproyecto cuenta con la ingeniería de la zaragozana Y Tú Solar, integrada en el grupo suizo Youdera, y se desarrollará en 12 edificios que albergan centros de clasificación y cebo de corderos, así como plantas de mezclas de Oviaragón en las tres provincias aragonesas.

Oviaragón, cooperativa matriz de Grupo Pastores y una de las más activas del sector ovino en Europa, con cerca de 400.000 ovejas, ha confiado en la compañía aragonesa especializada en autoconsumo industrial para desplegar esta actuación. La iniciativa supone además una apuesta poco habitual por la sostenibilidad en el sector, al abordar de forma simultánea instalaciones en 12 localizaciones repartidas por todo Aragón. Según los datos de la empresa, el conjunto de sus proyectos permitirá evitar 30.000 toneladas de CO2 a lo largo de su vida útil, una cifra equivalente al consumo energético anual de unos 3.000 hogares europeos.

La compañía asegura además que en los primeros meses de 2026 registra un crecimiento medio mensual del 82% en volumen de ventas respecto al año anterior. De cara al conjunto del ejercicio, se fija como objetivo elevar un 268% tanto la potencia instalada como la facturación.

La firma atribuye buena parte de su crecimiento al ahorro que obtienen las empresas tras renovar sus instalaciones con tecnología solar. Según sus estimaciones, sus soluciones pueden recortar hasta un 30% los costes energéticos de las compañías españolas.

Fundada en 2024, Y Tú opera en el mercado de energía solar para empresas y forma parte de Youdera Group, grupo con más de diez años de experiencia en ingeniería suiza. La matriz ha gestionado más de 2.500 proyectos en Suiza, España y Portugal y opera a través de marcas locales como Y Tú en España y Und Du en Suiza. Además, estudia su entrada en nuevos mercados europeos, entre ellos Francia e Italia.

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Por su parte, Amundi Energy Transition es la filial de infraestructuras de Amundi centrada en inversiones en activos bajos en carbono y descarbonización en Europa. La gestora cuenta con más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión en esta área y busca impulsar proyectos ligados a una economía más sostenible, segura y competitiva.