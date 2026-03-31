Andalucía protagoniza la expansión renovable de Amazon en España: copa más de la mitad de sus nuevos proyectos

Andalucía sigue creciendo en su apuesta por las energías renovables. Hace unas semanas, Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, aseguraba que "Andalucía ha alcanzado los 17.360 MW [renovables] al cierre de 2025", lo que la convierte en "la segunda en el ránking nacional en potencia renovable instalada".

En este contexto, muchas empresas proyectos miran a la comunidad para instalarse. Amazon es una de las compañías que ha apostado por Andalucía para desarrollar sus últimos proyectos. De hecho, de los siete puestos en marcha en 2025 -que proporcionarán una capacidad combinada de más de 130 megavatios (MW) cuando estén operativos-, cuatro fueron en territorio andaluz, esto es, más de la mitad.

100 proyectos en España

Con estos ya son 100 los proyectos de energía renovable en los que ha invertido en España, incluyendo instalaciones tanto solares como eólicas, ha informado la compañía.

"Este hito significa que España ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de inversiones de Amazon en energía renovable, solo por detrás de Estados Unidos, y apoya su objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono en sus operaciones en 2040", ha subrayado la empresa.

Con los cuatro nuevos proyectos instalados en Andalucía, la compañía suma un total de once en la comunidad, un porcentaje bajo para el protagonismo que Andalucía tiene en el sector.

Además, hay que recordar que el techo solar más grande de Amazon en Europa se encuentra en su centro logístico de Dos Hermanas, que cuenta con más de 13.300 paneles solares.

Parques solares y eólicos

En total, Amazon cuenta con 68 parques solares y eólicos a gran escala en todo el país y 32 instalaciones solares en sus edificios. Juntos, generarán más de 3,8 gigavatios (GW) de energía limpia, "suficiente para abastecer a más de 2,3 millones de hogares españoles anualmente".

"Alcanzar 100 proyectos de energía renovable en España es un hito significativo que consolida a nuestro país como hogar del segundo mayor número de inversiones de Amazon en energía renovable a nivel mundial", ha señalado Ruth Díaz, directora general de Amazon en España.

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"Continuamos invirtiendo en nueva capacidad renovable para alimentar nuestras operaciones logísticas y tecnológicas con energía limpia, contribuir al desarrollo sostenible del país y beneficiar a clientes, empleados, colaboradores y comunidades locales", ha añadido.