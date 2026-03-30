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Vueling estrena una nueva ruta entre Barcelona y Nador

La aerolínea operará dos frecuencias semanales que aumentarán a cuatro en verano y refuerza su presencia en Marruecos

Carolina Martinoli, presidenta de Vueling: "Barcelona es nuestra casa y queremos un aeropuerto de El Prat a la altura de su ambición"

Un avión de Vueling.

Un avión de Vueling. / Archivo / Europa Press

Europa Press

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Vueling ha estrenado este lunes una nueva ruta entre Barcelona y Nador (Marruecos), lo que amplía la conectividad entre el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el norte de Marruecos, según ha explicado la aerolínea del grupo IAG en un comunicado.

Más destinos en Marruecos

La ruta dispondrá de dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, que se ampliarán a cuatro durante la temporada de verano, los martes, jueves, sábados y domingos.

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Actualmente, Vueling ya opera rutas que conectan la capital catalana con otras ciudades de Marruecos como Agadir, Esauira, Marrakech y Tanger, a las que añadirá también Fez a partir de junio.

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