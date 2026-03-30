El test de sangre de Flomics, capaz de detectar cinco tipos de cáncer, premiado entre 3.000 'startups' en el mayor foro emprendedor de Latinoamérica

Una pequeña empresa barcelonesa con cuatro millones de euros levantados, un equipo de 20 personas y un test de sangre que promete detectar hasta cinco tipos de cáncer en fase uno. Es lo que ha llevado a Flomics Biotech a ganar uno de los premios más codiciados del ecosistema emprendedor latinoamericano. En concreto, se trata del reconocimiento al Mejor Equipo en el South Summit Brazil 2026, celebrado entre el 25 y el 27 de marzo en Porto Alegre, donde competían más de 3.000 startups de todo el mundo.

El foro, coorganizado por la IE University y el Gobierno del Estado de Río Grande do Sul, reunió en esta edición a más de 24.000 asistentes de 70 países y a inversores con una cartera conjunta de 250.000 millones de euros. En ese escaparate global, la spin-off de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) fue también premiada en la categoría vertical de Health junto a la brasileña Nucleo Vitro.

ARN para leer la sangre

Fundada en 2018 y con sede en Barcelona, lo que Flomics lleva al mercado es, en esencia, una lectura de la sangre. Su tecnología analiza moléculas de ácido ribonucleico (ARN), esenciales como intermediarias entre el ADN y la síntesis de proteínas, las descifra con un algoritmo de inteligencia artificial (IA) y detecta señales de tumor en desarrollo. "El ARN son moléculas que las células producen y que refuerzan procesos biológicos. Y muchas veces las exportan para llevar mensajes entre ellas. Nosotros, con un algoritmo de IA, descodificamos estos mensajes y detectamos señales de que existe un tumor en desarrollo", explicaba a este diario el científico y emprendedor João Curado, consejero delegado (CEO) de Flomics Biotech.

Así, tras años de desarrollo y un estudio realizado con más de 1.000 muestras de sangre en el Hospital Clínic de Barcelona y otros centros españoles, han dado con un sistema único que, de momento, puede identificar hasta cinco tipos de cáncer —pulmón, próstata, páncreas, mama y colorrectal— con una precisión del 92%. En esa tarea, es capaz de distinguir muestras con y sin cáncer y hacerlo, además, con una sensibilidad del 80% en fase uno, la etapa en la que los tratamientos son más efectivos. El sistema también cuenta con un segundo algoritmo que determina el órgano de origen del tumor.

Liderada por João Curado (CEO) y André Guedes (COO), junto con los cofundadores y asesores Luis Korrodi y Roderic Guidó (UPF, CRG), cuenta con un equipo de 20 empleados. Para financiar ese camino, Flomics ha captado cuatro millones de euros —2,5 de capital privado y 1,5 de fondos públicos, además de 800.000 euros vía la plataforma de inversión colectiva Capital Cell—.

Auge de la inteligencia artificial

El multitudinario South Summit Brasil nació hace cinco años de la mano de la IE University, organismo que lleva organizando desde hace 13 años el South Summit Madrid, en España. El objetivo es impulsar el ecosistema emprendedor latinoamericano y, en especial, el brasileño, donde se concentran actualmente 17 de los 46 unicornios de la región. De hecho, en 2025, Brasil se mantuvo como el principal destino de inversión, concentrando más de la mitad del capital regional, lo que refuerza su posición como principal hub de compañías valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

En un contexto de plena expansión de la inteligencia artificial generativa, la edición de este 2026, a través de su lema ‘Human by Design’, ha querido premiar a startups que pongan al ser humano en el centro del proceso de innovación. Entre ellas, la brasileña Dairy Tech se ha alzado como la ganadora absoluta.

Fundada por Maria de Lourdes Borba Magalhães, es una startup tecnológica especializada en el sector lácteo. Su producto estrella es una plataforma que permite a las explotaciones ganaderas optimizar la gestión diaria mediante el control centralizado de datos del rebaño, el seguimiento de la producción de leche y la mejora de los procesos operativos. Así, los productores pueden tomar decisiones más informadas, aumentar la eficiencia y mejorar la rentabilidad de sus granjas.

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Junto a Dairy Tech y Flomics, el resto de proyectos galardonados fueron Unibaio (Argentina), reconocida como la más sostenible; Nucleo Vitro (Brasil), distinguida como la más disruptiva, y Naturannova (Chile), premiada como la startup más escalable. Asimismo, otras startups destacadas, en este caso por industrias verticales, fueron Zarv (Brasil) y Pimelis (Francia) dentro de la categoría "enterprise"; Redraw (Estados Unidos) y Wedy (Brasil) en "digital", junto a la canadiense UBI Meat en Industria 5.0.