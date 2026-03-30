Telefónica se rearma para crecer en el emergente sector de la defensa

Telefónica ha emprendido un giro estratégico con el objetivo último de contribuir a la deseada autonomía estratégica de la Unión Europea en sectores clave en plena convulsión geopolítica global, con una reconfiguración del sistema de alianzas internacionales. Una autonomía estratégica en el ámbito de la tecnología y de las telecomunicaciones, y también en el de la defensa. Y en todos estos campos, todos, Telefónica quiere tener un papel relevante.

El presidente de la teleco, Marc Murtra, lleva meses anticipando la intención del grupo de tomar posiciones en un negocio cada vez más estratégico y creciente dado el escenario internacional que se ha ido gestando en los últimos años, con todas las potencias internacionales con presupuestos de defensa al alza. Murtra quiere llevar a Telefónica a ser un actor relevante en seguridad y defensa, como ya impulsó antes un rol claramente protagonista para Indra, como campeón nacional del sector y tractor industrial, cuando estuvo al frente de la compañía de defensa también como presidente justo antes de recalar en la teleco.

En la junta de accionistas de Telefónica de la pasada semana, Murtra marcó como uno de los compromisos del grupo para este año “fortalecer nuestra presencia en productos de defensa”. Telefónica ha sido proveedor histórico de comunicaciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas casi desde su fundación, ahora el paso adelante pasa por participar directamente en programas de defensa como socio en alianza con compañías especializadas del sector. Un salto cualitativo en el que la filial Telefónica Ingeniería de Seguridad tendrá un papel creciente como punta de lanza, con el apoyo de otras áreas y subsidiarias del grupo.

Las filiales Telefónica Ingeniería de Seguridad y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones participan junto a Indra en el consorcio que se ha adjudicado programa casi milmillonario para pilotar las comunicaciones tácticas del Ministerio de Defensa durante la próxima década. Indra y Telefónica se han hecho con el ‘megacontrato’ de conectividad multidisciplinar MC3 (mando, control y comunicaciones) por 950 millones de euros, uno de los grandes programas de los Planes Especiales de Modernización (PEM) con los que el Gobierno articula las inversiones públicas milmillonarias para impulsar la industria militar nacional. Y ésta es una de las vías fundamentales las que pretende seguir creciendo Telefónica en este campo.

En los últimos años Telefónica ha ido armando un enorme catálogo de soluciones de ciberdefensa, de comunicaciones tácticas y estratégicas apoyadas en el 5G, de nubes tácticas en todos los entornos (tierra, mar, aire y ciberespacio), de gobernanza del dato, de robotización… Una oferta que ha ido desarrollando en alianzas con grupos comoIndra, Airbus o Santa Barbara, entre otros, y que le ha permitido convertirse en un socio relevante para la propia OTAN, como gran referente en el uso de las comunicaciones 5G en el marco de la alianza.

El único Centro de Ciberdefensa 5G en Europa, ubicado en Madrid y desarrollado en Telefónica en colaboración con el Ministerio de Defensa se ha incorporado a la plataforma con la que la OTAN prueba tecnología de vanguardia para testar y ampliar su uso en el entorno militar. “En 2026 estamos consolidando todos los esfuerzos que llevamos haciendo desde 2022 para posicionarnos como un referente en 5G en el ámbito de la Seguridad y la Defensa, tanto en España como en la UE y la OTAN. Con este centro de desarrollo y pruebas 5G, nuestros Ejércitos y la Armada se convierten en una autoridad para impulsar no sólo la hiperconectividad, sino otras tecnologías de vanguardia habilitantes como son la IA, el edge computing o la computación cuántica”, explicaba hace unas semanas Javier López Gutiérrez, director de Defensa y Seguridad de Telefónica España, en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona

Juntos, no revueltos

“¿Invertiremos en defensa? Sí. Queremos invertir en defensa, pero siempre subordinados a la política de defensa que marque el Ministerio de Defensa y en sus diferentes estamentos”, anticipó el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ante diputados y senadores de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional hace ya casi un año. Inversiones que se ejecutarán en línea con la política del Gobierno y también en coordinación con Indra, que el Ejecutivo pretende que sea el gran impulsor nacional del defensa.

“El Ministerio de Defensa ha indicado que quiere que Indra sea el coordinador nacional y, por tanto, nosotros nos ponemos al servicio de esa estructura, esa lógica, con capacidades que creemos que otros operadores no tienen”, subrayó. Indra tiene al Estado español como principal accionista con un 28% a través de SEPI, que también es uno ahora accionistas crucial de referencia de Telefónica con un 10%. Y Marc Murtra, además, era el presidente de Indra hasta su llegada al frente de Telefónica.

La visión de Telefónica pasa por anticipar el papel clave que pueden jugar los grupos de telecomunicaciones en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en coordinación obligatoriamente con las políticas industriales fijadas por el Gobierno y en colaboración con los grupos del sector propiamente de la defensa. Colaboración sí, pero Murtra ha aprovechado diferentes intervenciones para enfriar la posibilidad de que esta coordinación derive en movimientos corporativos de mayor integración entre telecos y empresas de defensa.

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