Parlem reconfigura su estrategia tras la ruptura con Avatel

Hoy, 30 de marzo, tendría que haber sido la fecha en la que la empresa catalana de telecomunicaciones Parlem aceptase (o declinase), tras un año de negociaciones, la oferta por la que Avatel integraría sus activos de Catalunya, Levante y las Islas Baleares bajo la marca de Parlem. A cambio, la que es hoy quinta operadora de telecomunicaciones en España, controlada por Víctor Rodríguez y el fondo Inveready, entraría en el 50,1% de su accionariado.

Así habría sido de no ser porque, hace cinco días, la propia emisora de la oferta anunció que abandonaba el proceso “de manera irrevocable”, después de que el principal accionista de Parlem manifestara su negativa a aprobar la operación en los términos planteados.

Por eso, hoy, 30 de marzo, Parlem cierra página. Para ello, ha encargando a su fundador y recién nombrado presidente ejecutivo, Ernest Pérez-Mas, la actualización de su plan de negocio para los próximos tres años. En él, pedirá más capital a sus actuales accionistas y se desprenderá de las líneas de negocio más ineficientes. ¿El objetivo? "Consolidar la compañía como el operador de referencia en Cataluna, una vez asumido que la integración con Avatel no puede realizarse en estos momentos”, indica Parlem mediante un comunicado publicado en el BME Growth.

Más capital para crecer

En términos bursátiles, la evolución de Parlem en 2026 refleja un deterioro significativo de su valor en el mercado. En concreto, la compañía acumula una caída del 31,21% en lo que va de año: ha pasado de cotizar en torno a los 2,7–2,8 euros por acción a comienzos de 2026 a situarse en los 1,88 euros actuales, reflejo de la incertidumbre generada en torno a la fallida operación con Avatel y las dudas sobre su hoja de ruta a corto plazo. De hecho, el jueves 26 de marzo, tras conocerse la ruptura de las negociaciones con Avatel, sus acciones llegaron a caer un 17% en tan solo un día.

En este contexto, la cúpula de la compañía se reunió el 27 de marzo para debatir su rumbo. De ese encuentro se desprende que la teleco contempla “la aportación de capital por parte de los actuales accionistas de referencia, así como la desinversión en aquellas divisiones de negocio que no estén aportando valor”, según el comunicado.

Será Pérez-Mas quien concrete la próxima semana estas desinversiones, junto a las operaciones de capital, ambas ya en conversaciones avanzadas.

Una nueva salida en la cúpula

A su vez, la compañía ha anunciado la renuncia de su secretaria del Consejo de Administración, Naiara Bueno Aybar. En su sustitución, Agustí Bou Maqueda será el nuevo secretario no miembro del Consejo.

La salida de Bueno Aybar se suma a una serie de movimientos que, en los últimos meses, han reordenado la cúpula directiva de Parlem. Entre los más destacados figura la dimisión del exconsejero delegado, Xavier Capellades, el pasado 25 de marzo. Tras su salida, el presidente y cofundador, Ernest Pérez-Mas, ha asumido de nuevo funciones ejecutivas.

También destacan las salidas del consejo de administración de Roger Piqué, socio fundador del fondo de inversión Inveready, junto a Carlos Conti y Josep Maria Echarri, también representantes del fondo, el pasado 17 de febrero. Inveready, que controla cerca de un 12% del capital —incluida su participación indirecta a través de Inversors de Catalunya per les Telecomunicacions—, controlaba a su vez el 49,9% de Avatel.

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En lo que respecta al accionariado, no hay cambios. El principal accionista sigue siendo Global Portfolio Investments (19%). Le sigue el propio Ernest Pérez Mas, principalmente a través de su firma Afers Laietals S.L. (12%), Inveready (12%) seguido del fondo de inversión Ona Capital (10%). Evolvia mantiene una participación próxima al 5%.