Ni sueldo asegurado ni 2.500 euros al mes: la realidad de ser maquinista en Renfe

Pagar más de 20.000 euros para acceder a un empleo público con sueldos que pueden superar los 50.000 euros al año suena a oportunidad única. Pero en el caso de los maquinistas de Renfe, la realidad es más compleja: ni el salario inicial ronda los 2.500 euros mensuales ni el trabajo está asegurado tras completar la formación.

El acceso a la conducción ferroviaria en España pasa por un requisito imprescindible: cursar la formación homologada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que en el caso de la escuela de Renfe supera los 21.000 euros y exige cerca de un año de preparación intensiva. Sin embargo, obtener el título no implica entrar directamente en plantilla, ya que después hay que superar procesos selectivos.

Cuánto se cobra realmente en Renfe

Según las tablas salariales del convenio del grupo Renfe, el sueldo de un maquinista varía de forma notable en función de la categoría profesional y la antigüedad. Estas son las referencias clave:

Maquinista de entrada : en torno a 21.000 euros brutos anuales .

: en torno a . Maquinista consolidado : entre 27.000 y 32.000 euros .

: entre . Categorías superiores : hasta 39.000-48.000 euros base .

: hasta . Con complementos: pueden superarse los 50.000 euros anuales.

Traducido a nómina mensual, esto significa que los 2.500 euros no son el punto de partida, sino una cifra que suele alcanzarse con experiencia, progresión interna y pluses vinculados a la conducción, turnos o productividad.

Ni empleo automático ni condiciones ‘fáciles’

Otro de los aspectos menos visibles es que el sistema no garantiza trabajo inmediato. Tras pagar el curso, los aspirantes deben competir por una plaza en convocatorias públicas, con un número limitado de vacantes cada año.

A esto se suman condiciones laborales exigentes:

Turnos rotativos, incluidos fines de semana y festivos.

Horarios nocturnos.

Alta responsabilidad en seguridad ferroviaria.

Un ‘sueldazo’ posible, pero no inmediato

Pese a estas barreras, la profesión mantiene su atractivo. Con los años, un maquinista puede alcanzar niveles salariales elevados dentro del sector público, especialmente en servicios de larga distancia o alta velocidad, donde los complementos incrementan de forma significativa la retribución.

En términos económicos, se trata de una carrera con alta inversión inicial y rentabilidad potencial a medio plazo, pero también con incertidumbre en el acceso y una progresión que no es inmediata.

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El caso de los maquinistas de Renfe resume bien una tendencia creciente en el mercado laboral: empleos bien pagados que exigen un coste de entrada elevado y paciencia para consolidarse. La idea del “sueldo alto” es cierta, pero solo una vez se haya avanzado un largo recorrido.