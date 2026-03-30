Industria, Defensa y Ciencia sellan su alianza para impulsar el programa IN+DEF y reforzar la innovación en seguridad

Los ministerios de Industria y Turismo, Defensa y Ciencia, Innovación y Universidades han formalizado este lunes su compromiso conjunto con el programa IN+DEF, una iniciativa con la que el Gobierno busca reforzar el ecosistema industrial español de defensa y seguridad a través de la formación, la innovación abierta y la colaboración público-privada con el objetivo de reforzar a los Programas Especiales de Modernización (PEM) dotados 10.471 millones de euros en 2025.

En el acto participaron el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a altos cargos de los tres departamentos y representantes del tejido empresarial y tecnológico del sector.

La iniciativa se presenta como un nuevo marco de cooperación interministerial para fortalecer el conocimiento, el talento y la capacidad innovadora de la industria de defensa española, en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, aceleración tecnológica y necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea.

Durante la clausura de la jornada, Robles subrayó que el programa supone “un salto cualitativo muy importante en la colaboración de los ministerios” y puso el foco en uno de los desafíos compartidos por las administraciones y las empresas del sector: la captación y retención de talento. La ministra también quiso arrancar su intervención con un reconocimiento expreso a los militares españoles desplegados en zonas de conflicto y reiteró el compromiso de España con la paz.

“España es un país que cree en la paz”, afirmó Robles, que sostuvo que precisamente por esa convicción el Gobierno está reforzando la inversión en seguridad y defensa. “Invertir en defensa es invertir en paz, en innovación, en seguridad y en tecnología”, señaló.

La titular de Defensa vinculó además esa apuesta con la guerra de Ucrania y con la transformación acelerada de los escenarios bélicos, especialmente por el peso creciente de tecnologías como los drones. A su juicio, la evolución del conflicto ha demostrado que la innovación y el desarrollo tecnológico son hoy elementos esenciales para garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta de los Estados.

En esa línea, defendió que la llegada de España al 2% de inversión en defensa responde a la voluntad de contribuir a una Europa con mayor capacidad de autonomía estratégica. “Queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro en paz”, afirmó Robles, que también reivindicó sin “complejos” el papel de la industria española de defensa, incluidas las pymes, las startups y las grandes compañías tractoras.

La ministra recordó que durante años invertir en defensa no estaba bien visto e incluso dificultaba el acceso a financiación, mientras que ahora esa inversión se percibe como una palanca de progreso, empleo cualificado y nuevas tecnologías. En este punto, lanzó un mensaje claro sobre el papel que deben desempeñar las grandes empresas del sector: “Tiene que haber campeones nacionales, sí, pero no puede haber campeones nacionales si no tiran de la pequeña y de la mediana empresa”.

Refuerzo a las pymes

Robles defendió además que el sostenimiento y el mantenimiento de las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas serán una prioridad este año, un ámbito en el que consideró “especial y fundamental” el trabajo coordinado de startups, pymes y grandes empresas.

Por su parte, Hereu enmarcó el lanzamiento de IN+DEF en una estrategia más amplia de refuerzo de la política industrial española y europea. El ministro agradeció la colaboración del Ministerio de Defensa y del de Ciencia y reivindicó el valor de la cooperación entre administraciones como una muestra de “inteligencia colectiva” y de una nueva forma de gobernanza.

“Aquí hemos firmado que también en este campo trabajaremos y caminaremos juntos”, resumió Hereu, que definió el acto como una muestra del esfuerzo compartido de los tres ministerios y del conjunto del ecosistema de seguridad y defensa.

El titular de Industria subrayó que el programa llega en un momento “histórico” de fortalecimiento de las capacidades operativas de España y de Europa, pero también de impulso a la industria nacional. En su opinión, este esfuerzo no solo responde a una necesidad estratégica de defensa, sino que debe convertirse en una oportunidad para el desarrollo industrial, tecnológico y territorial del país.

“Hacemos de la necesidad una virtud”, afirmó, antes de reivindicar que la política industrial de defensa puede actuar como motor de innovación, mejores salarios, más exportación y mayor cohesión social y territorial.

Hereu recordó además que el Ministerio de Defensa y el de Industria cooperan desde hace tres décadas, pero destacó que la actualización reciente de ese marco de colaboración busca ahora profundizar en la dimensión industrial del esfuerzo inversor. El objetivo, dijo, pasa por “maximizar el retorno industrial” de los programas de modernización y evitar que Europa siga exportando talento e importando tecnología.

“Demasiadas décadas Europa ha exportado talento y ha importado tecnología. Pero esto ahora se tiene que acabar”, sostuvo el ministro, que defendió la necesidad de atraer y retener talento y de producir en España todo el ciclo de vida de las tecnologías estratégicas, desde la ciencia hasta la industria.

El programa IN+DEF, añadió, nace precisamente para dar respuesta a esos retos mediante tres grandes palancas: más conocimiento e inteligencia industrial, más formación especializada y más innovación abierta. En este último ámbito, avanzó que se pondrán en marcha convocatorias y ‘hackatones’ en distintos territorios para incorporar a nuevas empresas, startups y emprendedores a la cadena de valor de la defensa.

“Este es un plan dedicado, sobre todo, a la incorporación de las pymes a este gran esfuerzo nacional”, remarcó Hereu, que apeló a la responsabilidad de las grandes compañías tractoras para “dar juego” e integrar a más tejido productivo en este proceso.

Colaboración del CDTI o Enisa

Previamente, la ministra de Ciencia, Diana Morant, había defendido que “la defensa de un país empieza mucho antes que cualquier conflicto; empieza en el conocimiento, empieza en la ciencia”, y recordó que en 2019 su departamento ya firmó un acuerdo con Defensa para impulsar proyectos de I+D dual.

Morant destacó que, a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el Gobierno asignó inicialmente 500 millones de euros al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), una cifra que finalmente se elevó hasta 668 millones ejecutados. Según explicó, se recibieron solicitudes por más de 1.200 millones y se movilizó a más de 700 empresas y centros tecnológicos.

La ministra defendió que España no quiere “ensamblar lo que otros diseñan”, sino impulsar desarrollos propios y tecnología española al servicio del país, con un fuerte componente de dualidad civil y militar.

En la presentación técnica del programa, el secretario de Estado de Industria y presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Jordi García Brustenga, explicó que IN+DEF aspira a completar los programas especiales de modernización mediante una mayor implicación de pymes, startups, universidades, centros tecnológicos e instituciones como el CDTI, Enisa, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) o la feria Feindef.

El programa se articulará sobre varios ejes: gobernanza, generación de conocimiento, formación e innovación abierta. Entre las primeras líneas de trabajo figuran estudios sobre perfiles profesionales para la industria de defensa, acciones de formación ejecutiva y el lanzamiento de retos tecnológicos orientados a conectar capacidades empresariales y científicas con necesidades estratégicas del sector.

Entre las prioridades avanzadas durante la jornada destacan los sensores satelitales pequeños e inteligentes, los enjambres de drones, el desarrollo de vehículos submarinos y de superficie no tripulados, así como los sistemas de mando y control, considerados multiplicadores de la eficacia operativa.

La secretaria de Estado de Defensa también insistió en que la industria de defensa debe reforzar su papel como motor económico, de innovación y de empleo cualificado, y cifró en más de 12.000 millones de euros su aportación al PIB, equivalente al 7,1% del PIB industrial, además de dar empleo a 159.000 personas.

Con IN+DEF, el Gobierno quiere alinear las capacidades de defensa, ciencia e industria bajo una misma visión estratégica, con el objetivo de acelerar la transferencia tecnológica, ganar autonomía, ampliar la base industrial y extender las oportunidades del sector a más empresas y territorios.

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Entre los asistentes al acto destacaban el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez; el director general de Santa Bárbara y vicepresidente en GDELS, Alejandro Page; el presidente ejecutivo de Oesía, Luis Furnells; el director de IndraMind, Ignacio Martínez; el director ejecutivo de estrategia de SAPA, Raül Blanco; el CEO de Multiverse Computing, Enrique Lizaso o el CEO de Sateliot, Jaume Sanpera.