Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE con 996 salidas

Iberia y los sindicatos de la aerolínea han llegado a un acuerdo para resolver el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía planteó a sus empleados el 12 de marzo, cerrándose con la salida de 996 trabajadores. Los afectados por el expediente dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones, y con 35 días por año trabajado en el caso de los menores de 60 años.

(Noticia de Última Hora, habrá ampliación)