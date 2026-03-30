La huelga de 'handling' irrumpe en Semana Santa con retrasos en Bilbao y Palma

La pausa vacacional que vive la Península Ibérica esta Semana Santa llega con un parón de 3.000 trabajadores en los 12 aeropuertos que agrupan la red de Aena. Los sindicatos dentro del ámbito del Sector Aéreo y Servicios Turísticos de UGT, FSC-CC OO y USO han impulsado una huelga en la compañía de handling, Groundforce —la empresa que presta servicios a Air Europa— dentro del paraguas de Globalia. Y las primeras afectaciones han llegado a los aeropuertos de Bilbao y Palma, que registran algunas demoras y cancelaciones de hasta 90 minutos desde las 8.00 horas de este lunes y afecta a varios destinos.

En concreto, el vuelo de Bilbao con destino a Múnich, operado por Lufthansa y previsto para las 7:15 de la mañana, registró demoras superiores a una hora, según datos de la consultora Cirium. El siguiente vuelo Bilbao-Múnich, con salida inicial prevista para las 11.55 horas también registra demoras, con retrasos superiores a los 30 minutos. En Palma de Mallorca, un vuelo con destino a Fráncfort, también operada por Lufthansa y con salida a las 13.05 horas, también presenta demoras cerca de 30 minutos. La operadora aérea, Lufthansa, figura entre las aerolíneas con mayores incidencias en Europa este lunes, con 118 vuelos retrasados, siendo un 12% de su flota, según datos de FlightAware.

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Por otro lado, fuentes de Aena han explicado a este periódico que “por ahora no hay ninguna incidencia” en la red aeroportuaria. El parón también está provocando incidencias para un vuelo de Air Europa con origen en Palma de Mallorca y con destino a Barcelona. El vuelo tenía su salida inicial prevista para las 12.56 horas, pero ha sido retrasado hasta las 13.56 horas. Air Europa es la compañía que depende de los servicios de tierra de Groundforce.