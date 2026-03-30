Protesta ganadera por el precio de la leche: "Si la industria gana la batalla, el desayuno vendrá en polvo desde Nueva Zelanda"

Una treintena de ganaderos de Unió de Pagesos (UP) han arrojado este lunes leche de diferentes marcas ante la planta que el grupo Pascual tiene en Gurb (Barcelona) para denunciar la nueva oferta de contratos presentada por esta empresa, que plantea una bajada de entre 5 y 6 céntimos por litro de leche. La primera en poner sobre la mesa estos nuevos importes fue Lactalis, a la que ha seguido el resto de industrias, entre ellas Làctia o Pascual. "Nos están pagando el litro a entre 51 y 53 céntimos de euro, se quedará alrededor de 48 céntimos", ha explicado Jordi Cros, miembro de la ejecutiva de bovino de la organización agraria, durante la protesta.

Unió de Pagesos asegura que la oferta supone una caída del 12% de la facturación de las explotaciones en un momento especialmente delicado, marcado por un contexto geopolítico incierto y por unas previsiones de incremento de los costes de producción, sobre todo en gastos esenciales como el gasóleo, la energía y la alimentación del ganado. Por su parte, la otra gran organización agraria catalana, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), considera que se trata de "una reducción impuesta de manera unilateral, sin negociación y en el peor momento para las explotaciones".

Según los datos recogidos por el sector, las explotaciones catalanas están cobrando actualmente entre 51 y 52 céntimos por litro, y la rebaja anunciada puede dejar a muchos productores en apenas 45 céntimos, "un nivel totalmente insostenible en un contexto de costes de producción disparados, entre la alimentación de los animales, el gasóleo, la electricidad y los abonos", denuncia JARC.

"Este recorte -agrega por su parte Unió de Pagesos- es injustificado si se tiene en cuenta que nos encontramos en un mercado deficitario de leche, y todo apunta a que este déficit se agravará en los próximos meses". La industria argumenta que está comprando leche a precios más bajos procedente de otros países de la UE, especialmente de Francia y Portugal, "una situación que la propia industria utiliza para estrangular aún más a los ganaderos", afirman los manifestantes.

Un momento de la protesta de Unió de Pagesos ante la fábrica del grupo Pascual en Gurb (Barcelona). / Cedida por Unió de Pagesos

Miles de contratos pendientes

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha recordado, mientras tanto, que "miles de contratos van a cerrarse en las próximas semanas y la industria debe saber que estamos dispuestos a resistir frente a sus abusos", ha sentenciado Rosario Arredondo, ganadera de la comisión ejecutiva de la coordinadora agraria. "COAG ya explicó a finales de febrero los múltiples motivos y razones para rechazar esta inaudita bajada de precios que quiere imponer la industria láctea, sobre todo a las explotaciones más vulnerables, pero es que ahora, además, afrontamos una subida del gasóleo agrícola de casi un 42%, con impactos directos en los costes, pero también indirectos en los próximos meses, por el aumento de los precios que se producirá en los piensos y otros suministros", ha agregado. "Si la industria láctea gana la batalla, el desayuno de los españoles vendrá en polvo desde Nueva Zelanda", ha lamentado.

En este contexto, "la posible coacción para la firma de contratos con precios inferiores a los costes de producción debería ser perseguida por las autoridades competentes", afirma la plataforma de asociaciones. También JARC ha trasladado una petición similar a la Agencia de la Cadena Alimentaria, un organismo que dependen del Ministerio de Agricultura, a la que insta a incrementar el control de lo que se paga al ganadero y controlar y sancionar cualquier vulneración de la ley que regula los precios. "Es clave que en este momento se aborde esta problemática porque la industria no atiende a razones objetivas y nos está abocando al cierre", ha denunciado desde COAG Arredondo.

Unió de Pagesos recuerda que "el sector arrastra dos décadas en las que solo ha tenido tres años con beneficios". "Esta situación hace inviable cualquier planificación a medio o largo plazo y evidencia la falta de rentabilidad sostenida", ha argumentado Cros durante la protesta en Gurb.

Un momento de la protesta de Unió de Pagesos ante la fábrica del grupo Pascual en Gurb (Barcelona). / Cedida por Unió de Pagesos

Mientras han desaparecido el 47% de las explotaciones lácteas en nuestros territorios en 10 años, los compradores de leche cruda solo se han reducido un 12%, agrega también COAG. "Un número reducido de empresas decide quién continúa y quién no en nuestro sector y cada vez tienen más control sobre nuestra rentabilidad y nuestro futuro", ha concluido Arredondo.

La respuesta de la Federación Nacional de Industrias Lácteas

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) considera que las acciones de protesta de los ganaderos están dentro de su derecho, siempre y cuando no sean coercitivas para el desarrollo normal de la actividad industrial. FeNIL ha remarcado, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que es importante atender a los datos y a la información oficial disponible que indica que en la UE hay un exceso de producción de leche como materia prima que la demanda no es capaz de absorber estando en niveles récord de producción. La federación señala también que, los ganaderos españoles son los que actualmente reciben un precio más alto por su leche de toda la UE considerando a los grandes países productores.

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"Este diferencial a la hora de acceder a la materia primera provoca la expulsión de los lácteos elaborados en nuestro país de los lineales e impulsa la importación de materia prima y de lácteos terminados procedentes del norte de Europa, tal y como demuestran las cifras de comercio exterior publicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria", recalca la federación.