Confirmado por la Seguridad Social: el requisito para cobrar la pensión de orfandad toda la vida

La pensión de orfandad es una de las prestaciones más relevantes del sistema público español para proteger a quienes han perdido a uno o ambos progenitores. Tradicionalmente, esta ayuda se ha vinculado a menores de edad o jóvenes en formación que aún no han accedido al mercado laboral. Sin embargo, su alcance es más amplio de lo que muchos ciudadanos creen.

En términos generales, esta pensión se concede hasta los 21 años, aunque puede ampliarse hasta los 25 si el beneficiario continúa estudiando o no supera determinados límites de ingresos. Este marco es el más habitual, pero no es el único. La normativa de la Seguridad Social contempla supuestos excepcionales en los que la prestación puede mantenerse durante más tiempo e incluso convertirse en vitalicia, siempre que se cumplan requisitos muy concretos.

Pensión de orfandad vitalicia

Existen situaciones en las que esta prestación puede seguir percibiéndose durante décadas. De hecho, la legislación vigente abre la puerta a que algunos beneficiarios puedan mantenerla durante toda su vida.

Requisitos

El requisito principal para cobrar la pensión de orfandad de forma indefinida está relacionado con el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Según recoge la Ley General de la Seguridad Social, cuando el beneficiario se encuentra en una situación que le impide trabajar de manera total, la prestación no tiene límite de edad. En estos casos, la pensión se mantiene mientras persista esa situación de incapacidad, lo que en la práctica supone que puede extenderse durante toda la vida.

Además, es fundamental que dicha incapacidad esté vinculada a un periodo anterior al fallecimiento del progenitor, aunque su reconocimiento oficial se haya producido más tarde. Este matiz ha sido clave en diversas resoluciones recientes que han permitido reconocer el derecho a la pensión a personas de edad avanzada. En paralelo, también se han incorporado nuevas vías de acceso para mayores de 52 años que, sin discapacidad, hayan convivido y dependido económicamente del progenitor fallecido durante al menos dos años previos al fallecimiento.

En cualquier caso, no basta con cumplir una de estas condiciones. Los solicitantes deben acreditar que no perciben otra pensión incompatible y que, en caso de tener ingresos, estos no superan el Salario Mínimo Interprofesional. También es imprescindible aportar documentación que justifique la situación personal: desde informes médicos hasta certificados de convivencia o dependencia económica. Todo ello será evaluado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organismo encargado de gestionar la prestación.

Cuantía de la pensión

En cuanto a la cuantía, la pensión de orfandad se calcula aplicando, con carácter general, un 20% sobre la base reguladora del progenitor fallecido. No obstante, el importe final puede variar en función de si se trata de orfandad simple o absoluta. En algunos casos, especialmente cuando no existe pensión de viudedad, el total puede alcanzar el 100% de la base reguladora, repartido entre los beneficiarios.

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Como pedir la pensión

El proceso de solicitud puede realizarse tanto de forma presencial como telemática a través del INSS. Es recomendable presentar la solicitud dentro de los tres meses posteriores al fallecimiento del progenitor, ya que esto permite cobrar la pensión con efectos retroactivos desde el momento en que se genera el derecho. Si se supera ese plazo, la retroactividad queda limitada, lo que puede implicar una pérdida económica relevante para el solicitante.