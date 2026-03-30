Sucesión en la aerolínea
Air Canada abre un proceso "exhaustivo" para elegir a su próximo CEO
Michael Rousseau se jubilará a finales del tercer trimestre de 2026 y la compañía activa una búsqueda interna y externa para encontrar sustituto
Choca un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)
La junta directiva de Air Canada ha anunciado que su actual presidente y consejero delegado, Michael Rousseau, se jubilará a finales del tercer trimestre de 2026, por lo que ha puesto en marcha un proceso "exhaustivo" para encontrar a su sucesor.
Plan de relevo en marcha
El consejo de administración de la compañía lleva tiempo planificando la sucesión de Rousseau y, desde hace dos años, ha desarrollado un programa interno para ejecutivos de "alto potencial".
En enero de 2026 se inició también una búsqueda global externa para identificar posibles candidatos "con las habilidades y la experiencia necesarias para dirigir la aerolínea nacional de Canadá". Entre los requisitos que se están analizando figura la capacidad de comunicarse en francés.
El presidente del consejo de administración de Air Canada, Vagn Soresen, ha agradecido a Rousseau sus "numerosas contribuciones" a la compañía a lo largo de su carrera, desde su etapa como director financiero hasta la actualidad.
"Le estamos agradecidos por el liderazgo decidido que ha demostrado, no solo al guiar a nuestra empresa a través de la crisis financiera de 2007-2008, la Covid y otros retos, sino también al aprovechar oportunidades", ha señalado.
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