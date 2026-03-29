No tires tus tarjetas de crédito viejas: el truco para convertirlas en algo útil

Hay mucha gente que, una vez su tarjeta de crédito caduca, no saben qué hacer con ella o cómo proceder para no dañar el medioambiente. La mayoría de las personas deciden cortarla en trozos y desecharla en algún contenedor de basura, pero realmente existe una opción mejor para darle una segunda vida a esas tarjetas.

Lo primero que debemos saber es que las tarjetas de crédito, regalo o transporte público están fabricadas con cloruro de polivinilo, más conocido como PVC. Este material es un polímero obtenido del petróleo que podemos encontrar en algunos envases, en materiales de construcción o en las tuberías de agua, según la página web de Servicios Medioambientales de Valencia.

Contaminación del medioambiente

A pesar de que el PVC es muy resistente, difícil de romper y, además, en el caso de las tarjetas de crédito, es perfecto por su ligereza y posibilidad de insertar en él fácilmente chips y bandas magnéticas, hay que destacar que, al llevar cloro en su composición, es considerado un auténtico veneno para el medioambiente.

Para evitar esta gran contaminación, el diario argentino Los Andes ha propuesto una nueva manera de aprovechar las tarjetas de crédito. Cuando no sepas qué hacer con ellas, no hay mejor opción que convertirlas en etiquetas para ayudarte a organizar mejor tu vivienda.

Materiales para la manualidad

Además de ser una idea que te permitirá ordenar mejor, para crear estas etiquetas se necesitan materiales básicos, que suelen estar en todas las casas. Los materiales necesarios son: las tarjetas de plástico caducadas o que no tengan utilidad, unas tijeras resistentes o un cúter, una regla, un lápiz, diferentes rotuladores, papel de lija, pintura acrílica, papel adhesivo, algún tipo de perforadora o taladro y un poco de hilo o cuerda fina.

Proceso de creación de etiquetas

Para poder realizar esta manualidad, debes empezar seleccionando las tarjetas que no usas y que no están rotas. Después debes escoger qué formato o qué diseño quieres realizar con tus tarjetas; puedes redondear las puntas para dar un toque más estético o cortarlas si necesitas un menor tamaño. El tercer paso sería lijar un poco la superficie para quitar brillo y ayudar a que la pintura o el adhesivo se adhieran mejor. Es importante no desgastar demasiado la superficie, solo suavizarla.

Para seguir con este proceso, hay que pintar cada tarjeta o forrarla con vinilo adhesivo para tapar el logo, los números y el color original. Después hay que escribir la categoría que necesites organizar, por ejemplo: Cereales, infusiones, azúcar, etc. Una vez están todas las tarjetas nombradas, hay que realizar un agujero para que pueda pasar el hilo y se pueda atar a algún pote o cesta. Finalmente, hay que colocar cada etiqueta con el elemento correspondiente y así poder tener mucho más orden en casa.

Esta es solo una de las miles de ideas que se pueden llevar a cabo con las tarjetas de crédito y un poco de imaginación. Es importante conservar el medioambiente y reciclar algunos elementos que pueden generar un gran impacto negativo en el planeta.