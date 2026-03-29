El método para ahorrar en la compra durante la guerra en Irán: rompe con lo tradicional

En un contexto donde el conflicto entre los Estados Unidos e Israel contra Irán no para de escalar, los efectos del encarecimiento de las materias primas recae principalmente sobre los ciudadanos. Una gran parte del comercio internacional, sustentado sobre activos como el petróleo, los fertilizantes y algunos gases, pasa por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, solo un 20% de los carburantes puede pasar por este punto estratégico.

Por si fuera poco, el precio del barril de Brent se sitúa por encima de los 100 dólares (alrededor de 86 euros). Para ser más exactos, el pasado viernes el crudo Brent se situaba en los 101,65 dólares (88,19 euros) por barril.

Escalada de precios en los supermercados

Pero otra cuestión preocupante son los fertilizantes, como la urea, que ha crecido un 20%: de 500 a 600 euros por tonelada, según recoge la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). El alza de estos precios equivale para los agricultores españoles a unos 890 millones de euros, entre el repunte del gasóleo y este fertilizante.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha llevado a cabo su análisis. En los últimos 30 días, las frutas han subido de precio un 5,78%, seguidas por el sector de la carnicería y charcutería con un 3,14%. Las bebidas y los lácteos tampoco se alejan mucho, con una subida del 2,49% y 1,86% respectivamente.

Además, verduras como las cebollas y los pimientos verdes son un 10% más caros, y los tomates y las manzanas han subido un 9%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC), realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha recogido que los huevos han sufrido un incremento del 30,1% en su precio respecto el año pasado.

Una mujer cuenta las monedas de las que dispone para pagar la compra de alimentos en un supermercado. / FERRAN NADEU / EPC

Necesidad de ahorro

Con esta escalada de precios en los supermercados, los consumidores empiezan a buscar nuevas estrategias que les permitan ahorrar en la cesta de la compra.

Según La Cuponera, una aplicación móvil que permite ahorrar dinero en las compras de supermercado, hay una técnica muy sencilla que le dará la vuelta a la forma de hacer la compra y, sobre todo, a luchar contra el desperdicio alimentario.

Desperdicio alimentario de millones de kilos

Y es que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) asegura que “alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas al año”.

La FAO no es la única entidad preocupada por esta problemática: según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "en el año 2024 cada persona tiró 24,38 kilos de alimentos a la basura, donde los hogares son el principal foco del desperdicio alimentario". En total, se desperdiciaron unos 1.125 millones de kilos y litros de alimentos.

La solución a ambos problemas es hacer una lista de la compra inversa, un método de planificación que -según la aplicación de ahorros- invierte el proceso de la compra.

Una mujer revista los productos de los que dispone en su nevera. / ELISENDA PONS / EPC

Un método a la inversa

En vez de hacer una lista de la compra tradicional, pensando en lo que se quiere comprar cada semana, la lista inversa comienza por lo que ya se tiene en casa.

Primero se debe revisar todo lo que está almacenado en la despensa, nevera y congelador. Todos los productos se anotan en una lista, especialmente los que llevan más tiempo guardados. Así, con todos los alimentos de los que se dispone se planifica un menú semanal.

Cuando ya se tiene la lista de todos los platos de la semana, se crea una nueva lista, esta vez con los ingredientes que no se tienen y se debe comprar. Así, la persona comprará solamente lo necesario para completar las recetas, llegando a ahorrar entre un 20% y un 30% del presupuesto de comida.

Un hogar de cuatro miembros gasta de media unos 525 euros mensuales para llenar la cesta de la compra. Por lo tanto, se podría ahorrar alrededor de 105 euros al mes.

El tiempo también es un bien preciado para ahorrar

En realidad, este método es muy parecido al ‘batch cooking’. Este sistema consiste en dedicar un día de la semana, normalmente domingo, a preparar todas las comidas de una semana entera. Es una técnica muy útil para aquellas personas que pasan todo el día fuera de casa o que no tienen tiempo para dedicarse a cocinar.

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Una mujer haciendo 'batch cooking', guardando la comida en distintos tuppers. / Freepik

Para el ‘batch cooking’ son necesarios los tuppers, para almacenar y transportar los platos con facilidad allí donde convenga. Con más tiempo y planificación, se fomenta también una alimentación sana y no tener que recurrir a la comida rápida.