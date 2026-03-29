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Los 5 gastos que quizá no sabes que se pueden desgravar en la Renta 2026

La campaña de la renta se llevará a cabo entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026

Tres condiciones fijadas por Hacienda para que los autónomos puedan deducir gastos en la Renta

La renta con hijos: el detalle que muchos pasan por alto y puede dar más de 1.200 euros de diferencia.

La renta con hijos: el detalle que muchos pasan por alto y puede dar más de 1.200 euros de diferencia. / INFORMACIÓN

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

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Empieza la cuenta atrás para llevar a cabo la regularización de la renta, que se realiza obligatoriamente cada año con el objetivo de regularizar la situación fiscal anual con la Agencia Tributaria, calculando si el contribuyente debe pagar más impuestos o recibir una devolución tras ajustar sus ingresos y retenciones del año anterior.

5 gastos que se pueden desgravar en la Renta 2026

Deducción por declaración conjunta con hijos

Si vives con tu hija y tienes la patria potestad, puedes optar por realizar una declaración conjunta para obtener un tipo impositivo más bajo. Esto es beneficioso especialmente cuando la hija depende económicamente de los padres. El requisito principal es que la hija viva contigo y esté a tu cargo, aunque existen límites de ingresos para poder aplicar esta deducción.

Deducción por alquiler de vivienda habitual

En algunas localidades de España, es posible deducir una parte del alquiler de la vivienda habitual, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Para beneficiarte de esta deducción, debes ser el titular del contrato de arrendamiento y el alquiler debe corresponder a una vivienda considerada habitual.

Deducción por declaración conjunta con la pareja

Si vives con tu pareja y ambos no tienen ingresos elevados, pueden optar por realizar la declaración conjunta, lo que puede generar una deducción. Los requisitos son que ambos vivan bajo el mismo techo y sean considerados contribuyentes fiscales conjuntos, independientemente de si están casados o tienen una relación de convivencia registrada.

Deducción por maternidad

Esta deducción está pensada para aliviar la carga fiscal de las madres que han tenido un hijo o han adoptado uno, y está orientada a las madres trabajadoras. Los requisitos son claros: debes estar trabajando y ser madre de un hijo que no haya cumplido los 3 años. Es importante tener en cuenta que las cantidades pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma.

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Deducción por gastos médicos

Se pueden deducir los gastos médicos que no estén cubiertos por el sistema público de salud o la Seguridad Social. Sin embargo, esta deducción tiene ciertos límites según los ingresos del contribuyente.

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