Catalunya espera una alta ocupación en Semana Santa, favorecida en parte por la guerra en Oriente Medio

El sector turístico catalán espera una Semana Santa con una alta ocupación, en torno al 85% tanto en Barcelona como en algunas partes de Catalunya, favorecida en parte por la guerra en Oriente Medio, que ha potenciado a la comunidad autónoma como un destino seguro ante la incertidumbre internacional. Según datos del Observatorio del Turismo en Barcelona, hasta el 25 de marzo el nivel de reservas hoteleras en la ciudad de Barcelona era "ligeramente inferior" al del año pasado -con un 72,3% frente al 75,1% del año anterior, respecto a las reservas finales de la Semana Santa de 2025-, si bien "aún hay margen de crecimiento para reservas de última hora". De hecho, el año pasado los máximos de reservas se registraron una semana antes y durante misma semana.

Del total de las reservas recibidas en hoteles de la capital catalana, de 3,5 noches de media, el visitante de EEUU ocupa el primer lugar, con un 18,5 % del total, dos décimas más que el año pasado. El segundo lugar es para el visitante nacional (17,4%) y el tercer lugar para el británico, con un 8%.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) también prevé que este tipo de alojamientos se acerquen al 85% de ocupación, alojando así a 37.000 turistas, unos 3.000 menos que el año pasado, cuando preveía un 90% de lleno en la demanda. La mayoría de las reservas que tienen son para una estancia media de cuatro a cinco días. Se corresponden con los principales días de la Semana Santa, entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua. Alemania, el Reino Unido y Francia son los principales lugares de origen de los turistas que optarán por un apartamento turístico, y el perfil mayoritario es el de familias, que representan hasta el 90%.

Menos daño del previsto

El presidente de Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Rafael Serra, considera que la situación en Oriente Medio está afectando a la demanda de viajes, pero "no tanto como cabía esperar". Añade que, de hecho, Catalunya puede salir "indirectamente beneficiada" a lo largo de este año por el contexto global y las afectaciones en destinos como Turquía o Egipto.

Asimismo, el sondeo realizado por ACAVE detalla que el 55% de las 400 agencias de viajes encuestadas espera igualar o hasta superar moderadamente los niveles de reservas de la temporada de 2025. un 45% sí que espera un decrecimiento respecto al año pasado a causa del contexto internacional y el aumento de los precios. En cuanto a las agencias receptivas de Catalunya, las que prestan servicio a turistas foráneos que visitan la comunidad, un 62,5% espera incrementos significativos en las reservas.

Más allá del turismo internacional, focalizado principalmente en Barcelona, el impacto del turismo local beneficiará a las zonas de montaña, los cámpings y otras zonas turísticas de Catalunya. El sector turístico de la provincia de Tarragona prevé una ocupación en Semana Santa de hasta el 90% en los días de mayor demanda gracias, sobre todo, a la celebración de eventos deportivos, según la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) de Tarragona. Los campeonatos de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano o bailes deportivos llevarán a la provincia de Tarragona más de 45.000 personas, entre deportistas -en su mayoría de categorías inferiores- y acompañantes.

Zonas de montaña

Por su parte, la Federación de Hostelería y Turismo de las Comarcas de Girona estima una ocupación del 65% al 70 % en la Costa Brava, mientras que en las zonas de montaña de la provincia, como la Cerdanya, la ocupación se situará en torno al 80-85%. Los cámpines también esperan una gran ocupación, del 87 % para esta Semana Santa, según datos de la operadora HolaCamp.

Como método alternativo, algunos prefieren irse de viaje sin gastar ni un euro, con el intercambio de casa. En ese sentido, la plataforma HomeExchange espera que Cataluña reciba 1.656 intercambios de casa durante Semana Santa, mientras que los destinos internacionales más atractivos para los españoles son Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos e Italia.

Por su parte, el sector de la restauración y el ocio nocturno de Catalunya prevé una ocupación del 85% de media, un 5% superior a la registrada en Semana Santa de 2025, según datos de Fecasarm. La patronal cree que el volumen de reservas en restaurantes y de venta de entradas en discotecas alcanzará "buenas cifras". Fecasarm asegura que, ante la situación de "incertidumbre" global, Catalunya se sitúa como un "lugar refugio" para muchos viajeros, por lo que "mucho público nacional no viajará" y se quedará en el territorio para disfrutar de este periodo vacacional.