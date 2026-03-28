Los 6 trabajos peor pagados en España: sin ellos todo se para, pero cobran menos

El SMI en España se encuentra actualmente en los 17.094 euros, después de una subida del 3.1% respecto al dato del año previo. Pero hay trabajos esenciales que siguen cobrando prácticamente lo mismo… o incluso menos.

Trabajos esenciales… con sueldos que no acompañan

Hay que hablar para comenzar de los auxiliares de enfermería, piezas clave en el transcurso diario de la sanidad de nuestro país. Pues bien, a pesar de eso informes oficiales reflejan un salario aproximado de 17.000 euros brutos anuales; sorprendentemente bajo.

En un rango similar están los dependientes de comercios minoristas. A pesar de que su labor es primordial en el día a día de muchas personas, los sueldos se mueven entre los 15.500 y 18.000 euros anuales. Si consideramos además un alto volumen de contratos parciales, los sueldos reales pueden ser incluso más bajos.

Siguiendo en este baremo salarial se encuentran los trabajadores de hostelería, que engloba tanto camareros como cocina. En ambos casos hablamos de entre 16.000 y 17.000 euros brutos anuales, unas cifras que en muchas ocasiones no se ajustan a las intensas y largas jornadas.

Un pelín por debajo están los trabajadores de la limpieza; en estos casos hablamos de sueldos que se mueven entre los 15.000 y 17.000 euros anuales. Además, suelen contar con convenios bajos y situaciones de considerable precariedad.

Como los peores situados de la escala laboral aparecen dos conjuntos: los trabajadores de la agricultura y los empleados del hogar. Los primeros cuentan con salarios de entre 14.500 y 16.500 euros brutos anuales, unas cifras que en absoluto se ajustan al desgaste y relevancia del sector.

En cuanto a los empleados del hogar, tenemos el que se trata del trabajo peor pagado en España: entre 14.000 y 15.000 euros anuales. Al ser un trabajo más individual y focalizado que los de equipos de limpieza profesionales, hay muchos aspectos que difícilmente salen a la luz.

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Sin trabajadores de limpieza y empleados del hogar, el día a día se haría mucho más desagradable. Y sin agricultores, la economía alimentaria sufriría en sobremanera. Son solo unos ejemplos, pero muestran cómo trabajos clave para la sociedad no siempre se ven remunerados a la par de su relevancia.