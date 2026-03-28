Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya este domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos

Este 2026, las vacaciones de primavera se han adelantado unas semanas, llegando la Semana Santa esta última semana del mes marzo.

Las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar. Así, el domingo posterior a la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte es el Domingo de Pascua (también llamado de Gloria o de Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Este año, Jueves y Viernes Santo serán el 2 y 3 de abril; y el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua los días 5 y 6 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas, cayendo el Domingo de Ramos este domingo 29 de marzo.

Pese a no ser festivo, el Domingo de Ramos es una fecha señalada y, como ocurre todos los domingos, habrá pocos supermercados abiertos en Barcelona, muchos de ellos con horarios especiales.

Calendario comercial

Cada comunidad autónoma tiene su calendario comercial. También sus municipios, como Barcelona, deciden algunos de sus festivos. En Catalunya, el día 29 marzo no figura como uno de los festivos y domingos autorizados para que abran los comercios.

Eso sí, algunos establecimientos pueden abrir, especialmente en zonas turísticas o con permisos especiales.

¿Qué supermercados abren?

La gran mayoría de cadenas de supermercados permanecerán cerradas. Los únicos supermercados que harán excepciones en algunas de sus tiendas son Carrefour, Dia y algunos establecimientos de Consum.

Bon Preu / Esclat

Los supermercados del Grupo Bonpreu (Bonpreu y Esclat) no abrirán. Sí que estarán abiertas las tiendas de las gasolineras Esclat Oil.

Carrefour

Los supermercados de la empresa francesa permanecerán cerrados. Eso sí, algunas tiendas de CarrefourExpress sí que abrirán sus puertas con un horario especial. Se recomienda comprobar en la página web las tiendas que estarán abiertas y su horario, que puede variar según el tipo de establecimiento (Carrefour, Market, Express, 24 horas).

Consum

Los supermercados valencianos Consum mantendrán cerrados la mayoría de sus establecimientos. Sin embargo, sí abrirán en horario especial (de 9h a 14h:30h) ocho tiendas ubicadas en zonas de costa, en ubicaciones consideradas de afluencia turística. Abrirán tres Consum en Barcelona (Pineda de Mar (C/ Jaume Balmes y C/ Garbí) y Sitges (C/ Lluís Companys)); tres en Girona (Lloret de Mar (Av. Via de Blanes y Av. De la Vila de Blanes) y Calonge i Sant Antoni Fragata (C/ Bergantí)); y dos en Tarragona (L'Hospitalet de l'Infant (C/ El Priorat) y Mont-Roig Del Camp (C/ Bolívia - Miami Platja)).

Lidl

La cadena alemana mantendrá cerrados todos sus establecimientos. En su página web podrás comprobar el horario de sus centros.

Aldi

Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi también mantendrán cerrados sus supermercados.

Dia

Muchos de los supermercados estarán cerrados este Domingo de Ramos. Pese a eso, especialmente en Barcelona, algunas de sus tiendas sí que abrirán con un horario especial de festivos. Es recomendable consultar la tienda específica en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada durante los festivos y domingos en línea con su política. Este domingo no será una excepción, con sus tiendas cerradas. Consulta su horario en la página web.

El Corte Inglés

Los centros comerciales de El Corte Inglés estarán cerrados, de la misma manera que sus supermercados.

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Alcampo

Alcampo no abrirá la mayoría de sus centros, aunque algunos abren también los domingos, con lo que conviene consultar en su página web el calendario y los horarios de la tienda que planees visitar.