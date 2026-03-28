Meritxell Alegre (Nestlé), una enamorada de la manufactura para impulsar el sector del café

Honestidad y transparencia. Son dos de los pilares que guían el día a día de Meritxell Alegre, directora de Cafés de Nestlé España. De carácter optimista y poco tolerante con la holgazanería, la ejecutiva tiene claro el rumbo del negocio: crecer, tanto en volumen como en valor, en un mercado cada vez más competitivo. Con el consumidor como eje de todas las decisiones, insiste en una idea que repite casi como un mantra: "Si no escuchamos y no le aportamos valor, cuando llega al lineal no nos elige". Por eso, una de sus grandes apuestas para los próximos años pasa por redoblar la inversión en las marcas del grupo para reforzar la conexión emocional con el cliente y atraer al público joven.

Alegre estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Cuando acabó en 1999, "tenía muchas ganas de trabajar", así es que no tardó en encontrar un primer empleo. "Quería ser económicamente independiente y pienso que trabajando también se aprende mucho. Empecé en lo que entonces era Arthur Andersen", una firma de auditoría donde estuvo casi dos años. Esta etapa le permitió conocer toda la parte de 'manufacturing': "Me enamoré del proceso de producción de inicio a fin, desde que compras una materia prima, la elaboras y lanzas al mercado un producto final. Descubrí que la relación con el cliente me gustaba mucho", detalla.

Su empatía y su exigencia crecieron durante los años que trabajó en Vevey, donde aprendió a «pensar en grande»

Dejó Arthur Andersen hace 25 años para empezar en el departamento de Márketing de Cafés de Nestlé. En sus inicios en la multinacional de alimentación, ocupó cargos de responsabilidad tanto en las áreas de desarrollo comercial como en la de gestión de cuentas y de marca. Fue nombrada Business Manager de Nescafé Dolce Gusto en 2015. Y tres años después, se trasladó a Vevey (Suiza) como responsable de Márketing de Nescafé Gold. Alegre tomó la decisión de mudarse a otro país, primero, por una cuestión personal -"quería que mis tres hijos salieran de Barcelona, que experimentaran que hay otras formas de pensar y de vivir"-, y, en segundo lugar, porque profesionalmente le permitía "llevar la empatía internacional a su máximo nivel".

Volver a aprender

Los tres años que trabajó en Vevey marcaron un antes y un después para la ejecutiva, "una experiencia brutal". "Como familia, nos unimos más que nunca, y, a nivel laboral, me reencontré con la satisfacción de volver a aprender". Según la directora de Cafés de Nestlé España, su empatía y también su exigencia se multiplicaron en esa etapa en la que aprendió sobre todo "a pensar en grande", pero siendo consciente de que la única manera de hacerlo es con "un equipo que también piense en grande como tú".

Con una energía que transmite cuando habla, se define como una persona cumplidora y constante, y explica que su mayor desafío durante todos estos años que lleva en la multinacional suiza ha sido hacer crecer al equipo que lidera. Algo que la ha obligado también a "readaptarse y reinventarse" constantemente.

Ser más eficiente

En un contexto donde "el consumidor es cada vez más exigente" y la materia prima registra precios desbocados -"aunque ahora parece que ha relajado su meteórica subida"-, hay que esforzarse por "mejorar procesos y ser muy eficientes porque no puedes repercutir todo el encarecimiento en el producto final", reflexiona.

El precio del café se marca en los futuros de la variedad arábica, negociados en Nueva York. En cinco años, esos contratos han pasado de 150 dólares a más de 400, el 167% más, debido a las malas cosechas, las sequías y la presión de la demanda. "Hay que ser irresistible y asegurarse de que somos preferidos, por sabor y calidad. El grupo dedica mucha inversión para ganar nuevos consumidores porque, al final, esto va de que más gente se convenza de que nuestras propuestas son las que ellos quieren", argumenta la directiva.

En todos estos años, asegura que ha aprendido que el tiempo invertido en ella es muy importante. "Tengo que estar bien para encontrarme a gusto en el trabajo y con la familia". Y para conseguirlo y desconectar hace mucho deporte: "Natación, bici y fuerza porque me ayuda a equilibrarme". Sostiene que seguirá en Nestlé mientras la compañía, que comparte con ella importantes valores como el respeto, siga ofreciéndole aprendizaje constante, oportunidades de progreso y retos que la hagan crecer profesionalmente.

Nestlé cuenta con una plantilla de 4.060 personas en España. Cerró 2025 con un volumen de negocio de 2.894 millones, impulsado por el incremento de las ventas nacionales, que alcanzaron los 1.619 millones (+4,8%), y por el alza de las exportaciones. Por segundo año consecutivo, las ventas en el exterior superaron los mil millones de euros (1.274 millones). La multinacional está presente en 185 países y cuenta con un total de 271.000 empleados.