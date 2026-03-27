Ysios Capital lanza un fondo de 100 millones de euros para impulsar la creación de compañías biotecnológicas

La gestora europea Ysios Capital ha anunciado este viernes el lanzamiento de InceptionBio, un nuevo fondo con un tamaño objetivo de 100 millones de euros para impulsar la creación de compañías biotecnológicas y el desarrollo de proyectos en fases tempranas.

El fondo ya ha completado un primer cierre, que ha contado con la participación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), a través de su SICC Innvierte, para apoyar la inversión en empresas innovadoras de alto potencial.

Según ha detallado la gestora en un comunicado, InceptionBio se enfocará en identificar, desarrollar y construir nuevas compañías a partir de ciencia de excelencia, con especial énfasis en el Estado.

El fondo invertirá principalmente en proyectos de transferencia de tecnología y compañías en etapas iniciales de financiación, y permitirá a Ysios trabajar estrechamente con universidades, centros de investigación y emprendedores científicos para "acelerar la transferencia de tecnología y transformar descubrimientos científicos en nuevas terapias con impacto en los pacientes".

"España cuenta con una ciencia de primer nivel y una oportunidad única para transformar ese conocimiento en nuevas compañías biotecnológicas de impacto global. Con InceptionBio queremos dar un paso más en nuestra capacidad de trabajar desde el origen de la innovación, colaborando estrechamente con el ecosistema científico para crear empresas que puedan desarrollar soluciones reales para los pacientes", ha apuntado Joan Perelló, Managing Partner de Ysios Capital.

Ysios busca así contribuir "activamente" al fortalecimiento del ecosistema nacional y "posicionar a España como un 'hub' de referencia en biotecnología". El fondo cuenta ya con una cartera de oportunidades de inversión en fase avanzada de análisis. Como parte de su plan de despliegue, InceptionBio tiene como objetivo constituir al menos tres nuevas compañías biotecnológicas a lo largo de 2026. "Existe una gran oportunidad para identificar activos científicos diferenciales, estructurarlos en proyectos empresariales sólidos y atraer talento y capital para su desarrollo. InceptionBio nace con la vocación de conectar ciencia, emprendimiento e inversión, en estrecha colaboración con el ecosistema público y privado, para acelerar la creación de nuevas compañías desde Europa, con un foco claro en España", ha añadido el socio de Ysios Capital Arturo Urrios.

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A lo largo de su trayectoria, Ysios Capital ha invertido en más de 40 compañías biotecnológicas y ha completado seis salidas a Nasdaq y ocho desinversiones vía fusiones y adquisiciones. Con oficinas en San Sebastián y Barcelona, y fundada en 2008, cuenta con más de 400 millones de euros en activos bajo gestión a través de tres fondos.