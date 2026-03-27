Tubos Reunidos se desploma con pérdidas de 118 millones y dispara su deuda hasta los 263 millones

La factura de la guerra comercial ha llegado a Tubos Reunidos. La compañía vasca cerró 2025 con unas pérdidas de 118,1 millones de euros, frente a los 28,6 millones de beneficio que había cosechado apenas un año antes. El culpable, según la propia empresa, han sido las políticas arancelarias restrictivas, con especial protagonismo del recargo impuesto por Estados Unidos a las importaciones de acero.

Los números rojos no se limitan al resultado neto. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) también cayó en terreno negativo, hasta los -22,8 millones de euros, según la comunicación remitida a la CNMV. Y eso pese a que la facturación creció un 13%, hasta alcanzar los 365,7 millones de euros, lo que evidencia que el problema no está en la demanda, sino en los márgenes.

Una deuda que no deja de crecer

El panorama financiero tampoco invita al optimismo. La deuda financiera neta creció durante el año de 234,3 a 263,2 millones de euros, lastrada en parte por los intereses capitalizados del préstamo FASEE. Un endeudamiento que presiona aún más la capacidad de maniobra de la compañía.

Consciente de la gravedad de la situación, Tubos Reunidos asegura que lleva meses trabajando en un plan de viabilidad para afrontar lo que define como un "elevado apalancamiento operativo y financiero".

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Las consecuencias ya se han traducido en ajustes de plantilla. Tras conocer los resultados provisionales, la empresa presentó un ERE que afecta a 301 trabajadores de sus plantas de Amurrio y Trapagaran, e incluye el cierre de la acería en Álava. Esta misma semana, la compañía ha registrado el expediente ante la autoridad laboral con 285 bajas voluntarias ya aceptadas. Las primeras salidas comenzarán a partir del próximo martes 31 de marzo. Estas primeras bajas afectarán a los 80 eventuales –70 de la planta de Amurrio y diez de la de Trapagaran– encuadrados en el ERE. El resto de despidos se irán ejecutando progresivamente hasta junio de 2027.