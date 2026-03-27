El suspenso de Rodalies con un 1,9/10 y la subida de la inflación al 3,3%: los dos frenos a la actividad catalana, según los economistas

La mitad de los economistas catalanes (45%) cree que el déficit en infrastructuras y comunicaciones es el principal problema para la economía catalana, principalmente, por el servicio ferroviario de Rodalies, que, en la Encuesta de Situación Económica 2026 de Invierno 2026, elaborada por el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), obtiene una puntuación de apenas 1,9 sobre 10. A ello se suma el impacto de la guerra Oriente Medio, que ha disparado la inflación en España hasta el 3,3% en el mes de marzo.

Esta suma de factores internos y externos sitúa el índice de confianza económica en un 5,62 para la economía catalana y un 5,49 para la española. Son diez décimas por debajo del 5,74 y 5,59, respectivamente, registrados son la misma encuesta el año pasado, pero que mantiene la confianza en niveles relativamente estables, por encima de los años prepandemia. La previsión, eso sí, es que siga bajando. ¿Cuánto? Pues, según los expertos, dependerá del tiempo que se alergue el conflicto bélico en Irán.

El impacto de la guerra

Con todo, el estudio, presentado este viernes ante los medios de comunicación por el decano de la institución, Carles Puig de Travy, y el director técnico, Xavier Segura, revela una caída del optimismo de 10 puntos y un repunte del pesimismo de 8 puntos. Este año, el telón de fondo lo marca la guerra en Iran, a diferencia del protagonismo que tuvieron los aranceles de Donald Trump en la anterior edición.

Los efectos de la guerra ya se dejan notar en el indicador adelantado del IPC del INE, que muestra un incremento anual del 3,3%, frente al 2,3% de febrero, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles, que cuestan entre un 15 % y un 30 % más que hace un año. Aún así, Puig de Travy advierte de que “los costes derivados del conflicto se trasladarán progresivamente a toda la cadena de valor”, lo que podría mantener la inflación al alza durante la primavera.

Pese a este escenario, el decano matiza que “la economía catalana no entrará en crisis”, aunque sí afronta una fase de desaceleración con mayor incertidumbre, en parte contenida por una inflación subyacente más estable, situada en el 2,7%.

Principales problemas: Rodalies y el déficit fiscal

Más allá del contexto internacional, los economistas señalan problemas estructurales para la actividad económica catalana. Y entre estos, el déficit en infraestructuras y comunicación escala 13 puntos en la encuesta y se consolida como la principal preocupación, especialmente tras las incidencias que han afectado a la red ferroviaria en los últimos meses. De hecho, la valoración de Rodalies ofrece el dato más contundente del infrome: 1,9 sobre 10, calificada por Puig de Travy como “el mejor ejemplo de cómo una mala infraestructura frena la economía e impacta en el bienestar”.

Preguntados los expertos acerca de los motivos que agravan el mal funcionamiento ferroviario catalán, el 95% lo atribuye al material obsoleto y a la falta de inversión. Para revertir la situación, reclaman más inversión (88,3%) y una renovación integral de la red (72,8%), mientras que solo un 34,7% apuesta por acelerar el traspaso de la gestión a la Generalitat. Además, existe escepticismo respecto a las soluciones institucionales propuestas para las infraestructuras, donde el 52,3% considera que un consorcio de inversiones Estado-Generalitat no contribuirá a solucionar el déficit crónico.

La encuesta de situación económica de invierno ha sido presentada por el decano de la institución, Carles Puig de Travy (izquierda) y el director técnico, Xavier Segura. / Cedida

Al problema con la red de transportes le siguen, de cerca, el déficit fiscal (44,6 %) y el acceso a la vivienda (31,1 %) como principales preocupaciones. En este sentido, el nuevo modelo de financiación pactado entre el PSOE y ERC genera una división de opiniones entre los economistas: solo un 30% cree que es positivo, mientras que el 28% se muestra neutral y un 33% lo considera negativo.

División sobre Mercosur y medidas ante la peste porcina

El informe también recoge opiniones sobre la gestión de la peste porcina, donde un 40,7% aprueba las medidas del Govern, frente a un 21,2% que las rechaza y un 29% que se mantiene neutral. Se refieren al paquete de hasta 20 millones de euros para el sector y una línea de créditos de 50 millones del Institut Català de Finances (ICF).

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Por último, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur —integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil— genera divisiones entra provincias. El pacto, que entrará en vigor en mayo, creará un mercado de más de 700 millones de consumidores mediante la reducción progresiva de barreras arancelarias. Sin embargo, en Lleida, más de la mitad de los economistas se muestra contraria por su efecto en el sector agroalimentario: un 32,1% lo considera negativo y un 25% muy negativo, frente a un 10,7% que prevé una repercusión limitada o positiva, mientras que un 28,6% opta por no posicionarse. En Tarragona, en cambio, la valoración varía según el sector: existe un amplio consenso negativo en el ámbito agroalimentario (70,4%), pero una percepción más favorable en el sector químico, con un 37% de opiniones positivas, y en el turístico, donde predominan las valoraciones positivas o neutras (33,3% y 44,4%, respectivamente).