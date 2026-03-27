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El precio del euríbor hoy, 27 de marzo: sobresalto en el mercado hipotecario para cerrar la semana

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor escala 44 puntos básicos desde el estallido de la guerra en Irán y alcanza el 2,658%

¿Qué es el euríbor?

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¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

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Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.

Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión. 

Valor del euríbor hoy, 27 de marzo

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%. El año arrancó en con un 2,525% en enero y se despidió en el 2,267% en diciembre. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

En cuanto al 2026, enero enero cerró en un 2,245%, mientras que febrero lo hizo en un 2,221%.

El índice de hoy, 27 de marzo de 2026, queda en 2,860% (+0,040%), mientras que la media del mes se sitúa en 2,532%, con una variación de 0,311.

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

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Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Con todo, el alivio que registraron los hipotecados era notable hasta que al final del primer trimestre de este año la situación ha dado un vuelco. Y es que el euríbor ha vuelto a teñirse de rojo: la diferencia actual respecto a los registros del mismo mes del pasado 2025 es ahora de +0,134.

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Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

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